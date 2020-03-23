Пакет нужен: несырьевой бизнес попросил поддержки у правительства

Несырьевые компании просят правительство дополнить ранее разработанный план поддержки экономики в кризисный период. «Деловая Россия» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, в котором предлагается компенсировать аренду торговым центрам и кинотеатрам, субсидировать зарплату организаторам выставок и обязать банки ослабить требования к заемщикам-гражданам (документ, в котором содержится пакет инициатив ассоциации, есть у «Известий»). Ранее свои инициативы в кабмин направили «Опора России» и Торгово-промышленная палата. В начале недели собственную позицию должен сформулировать и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В Минфине сообщили, что перечень мер в будущем может быть расширен в зависимости от развития ситуации. Анонсированную правительством поддержку эксперты оценили в 400 млрд рублей, однако в будущем, считают они, ее объем может вырасти до 1,5 трлн.

План спасения

Антикризисный пакет «Деловой России» состоит примерно из 40 видов дополнительной поддержки несырьевых компаний (прежде всего сервисных), а также мероприятий по стимулированию потребительского спроса. Основные из них — это отмена платной парковки для служб доставки продуктов, каникулы по уплате налогов на труд для организаторов концертов, снижение страховых взносов для туркомпаний, сокращение вдвое ставки по сборам за имущество для гостиниц, гарантии выкупа социально-значимых товаров в госрезервы после стабилизации ситуации. Не лишним, считают в ассоциации, будет и ослабление требований к банкам при финансировании малого и среднего предпринимательства (МСП) и предприятий торговли, запрет на пересмотр условий по кредитам в худшую сторону и временная отмена дорожного сбора с большегрузных автомобилей.

На прошлой неделе правительство опубликовало первоочередной план по защите экономики от ухудшения условий в связи с коронавирусом. Меры направлены прежде всего на наиболее пострадавшие от распространения инфекции отрасли: туризм, транспортные, лизинговые компании, малый и средний бизнес, а также спортивные и культурные учреждения. Им будет предоставлена отсрочка по выплате налогов в бюджет, послабления по кредитам, освобождение от сборов по аренде госимущества, проверок, штрафов и ряд других.

Стоимость всего антикризисного пакета для казны пока не анонсирована, однако ранее замглавы Минфина Татьяна Нестеренко сообщила, что только поддержка микроорганизаций обойдется в 200 млрд рублей. Кроме этих мероприятий правительство сформирует специальный резервный фонд на сумму 300 млрд рублей.

Долгие последствия

Предложения правительства и ЦБ правильные, но их недостаточно, полагает главный управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Необходимо поддержать не столько рост ВВП, сколько население, так или иначе столкнувшееся с последствиями от пандемии коронавируса, в том числе экономическими. Потери от простоев производства, выплат уволенным и сокращения зарплат эксперт оценил примерно в 3% ВВП, то есть не менее 3 трлн рублей. Антон Табах полагает, что порядка половины этой суммы придется компенсировать за счет госказны.

— В таких условиях вопрос, сколько мы можем себе позволить направить на поддержку экономики, не ставится: бухгалтерская логика в этом случае не работает, — резюмировал он.

Совокупная стоимость мер из опубликованного правительством антикризисного пакета не превышает 400 млрд рублей, а отдельные его пункты обойдутся от 2 до 120 млрд, оценил директор центра финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Однако это только первоначальные варианты поддержки, в дальнейшем она будет значительно расширена, уверен эксперт.

Главная проблема, с его точки зрения, в длительности последствий для экономики: спад выручки у сервисных компаний и разрыв цепочек поставок в промышленности может растянуться на несколько лет. Если ситуация будет усугубляться, а цена на нефть не поднимется за год выше $30 за баррель, резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут истощиться уже через три года. В таких условиях потери казны в сфере продаж энергоресурсов могут составить примерно 3,5 трлн рублей, а в несырьевых секторах еще около 1,2 трлн, тогда как объем ФНБ на данный момент — более 12 трлн, пояснил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что накопленных резервов хватит для исполнения всех социальных обязательств на протяжении минимум шести лет. Впрочем, он признавал, что бюджет-2020, ранее планировавшийся с профицитом, по итогам года окажется дефицитным.

За малый бизнес

Ранее свои предложения Андрею Белоусову направили «Опора России» и Торгово-промышленная палата. Частично инициативы бизнеса пересекаются — в частности, все три объединения сходятся в том, что сегменту МСП должна быть предоставлена поддержка в виде послаблений по налогам и кредитам.

Кроме этих общих мер «Опора» просит первого вице-премьера напрямую финансировать убытки малым и средним организациям в сфере туризма, транспорта и общепита, а также предоставить субсидии на расширение производства востребованных медизделий (масок, средств дезинфекции и т.д.). А Торгово-промышленная палата предложила отменить блокировки счетов, выплачивать находящимся в вынужденных отпусках работникам сферы МСП более 50% зарплаты за счет бюджета, ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и субсидировать затраты на капитальные инвестиции.

РСПП пока формулирует собственный вариант антикризисного пакета, однако союз уже сформировал координационный совет по борьбе с коронавирусом и создает профильные рабочие группы, которые разработают экономические, фискальные, регуляторные и другие меры, сообщил «Известиям» исполнительный президент объединения Александр Мурычев. Одна из основных проблем, по его словам, это ухудшающееся качество кредитных активов, залогового обеспечения и возвратности долгов.

Кроме этого, РСПП совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), «Яндексом» и Mail Group учредил альянс по борьбе с инфекцией, который сконцентрируется на тестировании населения, добавил он.

«Известия» обратились в Минфин с вопросом, возможно ли расширение списка мер поддержки экономики и населения — в том числе с учетом предложений бизнеса. В ведомстве сообщили, что в первую очередь помощь будет оказана отраслям, оказавшимся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов. Однако пакет реализуемых мер в случае необходимости будет расширяться — мониторинг ситуации осуществляется на ежедневной основе, уточнили в Минфине.