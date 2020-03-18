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КоАПайте глубже: новый кодекс грозит разорением малому бизнесу

Из-за нестабильности конъюнктуры рынка «Опора России» предложила Минюсту смягчить ответственность предпринимателей
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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КоАПайте глубже: новый кодекс грозит разорением малому бизнесу
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2020-03-16 16:06:46
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Закрепить скидки в 50% при быстрой оплате штрафов за все правонарушения, ввести ответственность поставщиков за уклонение от заключения договора, дать предпринимателям право безнаказанно корректировать поданную в ФТС отчетность — с такими предложениями «Опора России» обратилась в Минюст (письмо есть у «Известий»). По мнению объединения, разработанный ведомством проект нового КоАПа резко ужесточает существующие меры воздействия, что может обернуться разорением малых и средних предприятий. По мнению экспертов, из-за волатильности рынков и эпидемии коронавируса бизнес уже несет серьезные убытки, и в таких условиях целесообразно заморозить вступление нового КоАПа в силу. В Минюсте замечания «Опоры России» пообещали учесть.

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«Опора России» направила замминистра юстиции Денису Новаку критический отзыв на новый КоАП. По мнению организации, разработанная ведомством редакция административного кодекса по большей части ужесточает действующие меры наказания. Например, размер штрафов за несдачу или срыв сроков по налоговым декларациям увеличится с 300–500 рублей до 4–8 тыс. рублей, а несвоевременное представление бухгалтерской отчетности повлечет за собой неустойку до 1,5 млн рублей.

Значительно ужесточится и ответственность за нарушение технических регламентов: повторное отступление от правил, «создавшее угрозу причинения вреда» здоровью, имуществу и окружающей среде, будет караться штрафом от 1 до 4% выручки, но не менее 40 тыс. рублей для ИП и 700 тыс. для юрлиц. Расплывчатость формулировок создает риск применения серьезных штрафов за незначительные правонарушения, предупреждает «Опора России».

Более того, новый КоАП серьезно увеличит штрафы за нарушение требований о применении контрольно-кассовой техники: для ИП — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, для юрлиц — от 3 млн до 5 млн рублей. Действующий КоАП предусматривает за это приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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производство
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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«Для представителей субъектов МСП в сфере торговли в условиях нестабильной конъюнктуры рынка и снижения покупательной способности населения вынесение штрафов в несколько сотен тысяч может привести к разорению с последующим прекращением деятельности», — уверены в организации.

Кроме того, документ содержит требования, которые ранее были отклонены из-за того, что получили негативное заключение по оценке регулирующего воздействия, говорится в письме. Например, использование оборотных штрафов за нарушение законодательства о единстве измерений. Помимо этого, в проекте КоАПа указана ответственность за обязательные требования, не закрепленные действующим законодательством. В частности, речь о предписаниях за нарушение правил производства, заготовки и использования семян.

Идеи и дополнения

Предпринимательская организация также выдвинула несколько предложений. Так, по мнению представителей малого бизнеса, необходимо распространить скидку в 50% при быстрой выплате штрафов на все категории правонарушений. Новый документ не предусматривает такой опции для грубых проступков, а также отдельных провинностей в сфере ПДД — а это 40% составов, закрепленных в КоАПе.

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В Минфине «Известиям» заявили, что общая сумма штрафов по КоАПу в 2019 году составила около 120 млрд рублей. Впрочем, там отметили, что это оценочная цифра. Большая часть пришлась на выплаты за нарушение ПДД: 77,8 млрд рублей. При этом в ведомстве подчеркнули, что не занимаются вопросами установления и регулирования штрафов.

Целесообразно и добавить в КоАП ответственность за отказ или уклонение поставщика от заключения договора в рамках конкурентной закупочной процедуры, считают в «Опоре России». Тем более что для заказчика такая мера уже существует. Кроме того, стоит установить ответственность оператора электронной торговой площадки (ЭТП) при проведении торгов по закону о закупках госкомпаний, а именно за разглашение информации об участниках тендеров, нарушение сроков размещения информации, необеспечение равного доступа к закупкам для пользователей ЭТП.

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предприниматель
Фото: Global Look Press/Robert Schlesinger

В проекте КоАПа отсутствует правовой инструмент, стимулирующий предпринимателей по своей инициативе вносить изменения в уже поданную отчетность, отмечают авторы письма. Сегодня они несут ответственность за недостоверные сведения, даже если сами нашли ошибку и подали уточненные данные до возбуждения дела об административном правонарушении, и это надо скорректировать в обновленной версии КоАПа.

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В пресс-службе Минюста «Известиям» сообщили, что позиция «Опоры России» к ним поступила, замечания и предложения прорабатываются. В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на вопросы о возможном росте штрафов.

Удар по бизнес-климату

В нормальной экономической ситуации увеличение штрафов бизнес ощущает мало, отметил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. В неблагоприятных экономических условиях — а они видны по сокращению числа предпринимателей и занятости в секторе МСП — любое повышение издержек повлечет за собой схлопывание «белого» сектора, а также рост нелегальной активности и коррупции. Скидка в 50% по всем видам штрафов не имеет критического значения для предпринимателей, если при этом размер взысканий будет кратно увеличен, отметил он.

Из-за волатильности рынков и коронавируса бизнес уже начал нести серьезные убытки, поэтому увеличение штрафов придется очень некстати, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр. В таких условиях целесообразно заморозить сроки вступления нового КоАПа в силу, освободить микропредприятия от налогов и снизить размер страховых взносов. Если принять документ в действующей редакции, он резко ухудшит бизнес-климат, предупредил эксперт.

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