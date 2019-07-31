Средство продвижения: 40% малых компаний не могут обеспечить себя транспортом

Почти половина небольших и средних предприятий хотели, но не смогли приобрести транспортное средство для развития бизнеса . Большинству не хватило собственных средств, но в банки и лизинговые компании они даже не обращались из-за высоких ставок, говорится в обзоре компании Carcade (входит в топ-3 по лизингу легких коммерческих авто), подготовленном специально для «Известий». С результатами исследования согласились и в «Опоре России» , в банках и лизинговых компаниях проблему также не стали отрицать. По мнению опрошенных «Известиями» участников рынка, исправить ситуацию сможет дополнительная господдержка финансирования покупки транспорта для малого и среднего бизнеса. В Центробанке заявили, что смогут в полной мере оценить проблемы сегмента лишь после того, как ему станет подконтролен лизинг, а в сфере автокредитования сложностей регулятор не зафиксировал.

На колесах

Из всех представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), желавших приобрести транспорт за последние девять месяцев, 40% не смогли себе этого позволить. По данным компании Carcade, большинство из них (около 85%) не обладали достаточными собственными средствами для покупки транспорта, но в кредитные организации даже не обращались из-за высокой стоимости займов. Тем, кто все же подал заявку, было отказано: в 10% случаев — в банках и в 5% — в лизинговых компаниях.

Треть ИП и владельцев малого бизнеса, которые транспорт всё же приобрели, использовали личные средства (20%) или брали автокредит на физлицо (10%). В общественной организации «Опора России», объединяющей представителей МСП, актуальность проблемы подтвердили . Как рассказал «Известиям» ее вице-президент Глеб Киндер, лизинг, в отличие от банковского кредита, позволяет сэкономить, если компания работает по основной системе налогообложения. В остальном перед традиционным займом у него преимуществ нет, отметил он.

лизинг Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

— Проблема в том, что большинство предприятий малого и среднего бизнеса используют упрощенку (упрощенную систему налогообложения. — «Известия»), что нивелирует для них налоговые бонусы от лизинга, — пояснил Глеб Киндер.

Основная масса МСП заинтересована именно в займах, но обычно такие компании не проходят фильтр на кредитоспособность, поэтому получают отказ. Тот уровень ставок, который банки могут предложить с учетом собственных оценок риска кредитования малого бизнеса, — неподъемный для многих организаций.

Рынок лизинга пока не подконтролен Банку России, однако в настоящий момент законопроект, предоставляющий ЦБ право оперативного решения проблем в этой отрасли, рассматривается в Госдуме , сказали «Известиям» в пресс-службе регулятора в ответ на просьбу прокомментировать доступность транспорта для малого и среднего бизнеса. Что касается профильного для него рынка автокредитования, то пока ЦБ не планирует ослаблять требования к оценкам соответствующего риска, добавили там. По мнению ЦБ, доступность этого вида займов для МСП обеспечивают льготные программы.

Льгот мало не бывает

Проблема обеспечения МСП транспортом стоит достаточно остро, заявил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин. Стимулирование этого процесса позволит повысить темпы развития предпринимательства. Средние ставки по лизингу — на уровне 11%, а бизнесу для поддержания адекватной рентабельности требуется стоимость на уровне не выше 8,5%, рассказал он.

лизинг Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В Минэкономразвития и Минпромторге не ответили на вопросы «Известий» об проблемах с доступностью транспорта для МСП.

В банках и лизинговых компаниях, опрошенных «Известиями», фиксируют интерес малого и среднего бизнеса к покупке транспорта в кредит. В корпоративном сегменте продажи автомобилей держат стабильную планку по сравнению с физлицами, сказал гендиректор лизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов. Численность новых клиентов «Альфа-Лизинга» увеличивается более чем в два раза уже третий год подряд, что подтверждает востребованность продукта в сегменте МСП, сообщили в организации.

Впрочем, среднерыночный уровень отказов (и МСБ, и крупному бизнесу) — около 20% , отметил гендиректор «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов. Чаще всего отрицательное решение по заявке обусловлено нестабильным финансовым состоянием компании, добавил он.

— Стартапу сложнее получить финансирование из-за отсутствия подтвержденной кредитной истории , — отметил гендиректор «Росбанк Лизинг» Гурам Кудрявцев.

Кроме этого, обновление парка авто для МСБ сдерживается высокими ставками, необходимостью вносить авансы, согласился он. Эксперт полагает, что спасти ситуацию может, например, введение системы льгот по авансам.

лизинг Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В банках также не стали отрицать сложности с финансированием МСБ на покупку корпоративного транспорта. В кредитных организациях вопрос стоит еще более остро, чем лизинговых, считает начальник управления разработки продуктов и развития технологий банка «Открытие» Ольга Скреметова. Она считает, что сегменту требуется дополнительная господдержка — например, субсидирование процентной ставки на технику российского производства.