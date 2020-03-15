Пять плюсом: на льготные кредиты малому бизнесу добавят 5 млрд рублей

На субсидирование кредитов для малых предпринимателей по «Программе 8,5» дополнительно выделят 5 млрд рублей. Такое решение принял проектный комитет под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказал «Известиям» глава «Опоры России» Александр Калинин. Эта мера должна повысить популярность программы, которая в прошлом году недобрала до целевого показателя выдач 260 млрд рублей. Опрошенные «Известиями» банки восприняли нововведение с энтузиазмом, в то время как эксперты усомнились в его эффективности: большинству малых компаний тяжело окупить кредит даже под 8,5%, поэтому выделенных денег вряд ли будет достаточно, чтобы стимулировать их активность.

Экономия и перераспределение

На заседании проектного комитета по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Андрей Белоусов поручил перераспределить бюджет внутри программы в пользу льготного кредитования бизнеса. Об этом «Известиям» сообщил Александр Калинин, присутствовавший на встрече.

Наибольшие изменения коснутся субсидирования банками процентной ставки по «Программе 8,5», разработанной Минэкономразвития. В 2020 году на эти цели дополнительно выделят 5 млрд рублей. Таким образом, финансирование мероприятий увеличится примерно до 12 млрд, отметил Александр Калинин. Впрочем, он пояснил, что суммарный объем компенсации банкам определить сложно: государство оплачивает кредитным организациям от 2 до 3,5% стоимости займа в зависимости от категории клиента.

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Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019-го по нацпроекту «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до 2024 года. По ее условиям, малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках — участниках программы. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Тем не менее по итогам 2019 года программу нельзя назвать популярной: целевой показатель в 1,12 трлн рублей выданных займов достигнут не был — кредитно-гарантийная помощь малому бизнесу составила 750 млрд рублей, отмечал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что в 2020 году субъекты МСП всё же получат 1 трлн рублей, а также заявил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса. При этом паспорт нацпроекта предусматривает даже большую сумму выдач на этот год — 1,38 трлн рублей. Чтобы достигнуть показателя, потребовалось перераспределить средства внутри нацпроекта, пояснил Александр Калинин.

При этом, по словам главы «Опоры России», решение Андрея Белоусова не потребует дополнительных средств из бюджета : более 2 млрд субсидий не были использованы в 2019 году по «Программе 8,5». Оставшаяся часть будет профинансирована за счет перераспределения средств внутри всего национального проекта в 2020 году, отметил Александр Калинин.

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Один из участников совещания сообщил «Известиям», что перераспределить средства поможет приостановка контракта по популяризации предпринимательства, а также отказ от подготовки тренеров для целевых групп в 2020 году.

В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что информационная кампания будет продолжена на региональном уровне, а решение по корректировке остальных мероприятий примут после оценки их эффективности в прошлом году. На вопросы о перераспределении средств в Минэке и правительстве не ответили.

Слово банкам

«Известия» попросили крупнейшие финансовые организации подвести итоги их участия в программе льготного кредитования МСП за 2019 год. В Сбербанке заявили, что заключили суммарно 3,6 тыс. кредитных договоров на сумму более 270 млрд рублей, 185 млрд из которых уже выдано. При этом треть займов предприниматели брали на производство, шестую часть — на розничную торговлю и 15% — на транспорт.

В РНКБ сообщили, что в 2020 году кредитные организации планируют выдать займов по программе на сумму, которую не может покрыть изначально установленный лимит субсидии. В организации также рассказали, что в 2019 году выдали субсидированных займов на 5,5 млрд, а договоров заключили на 7,4 млрд рублей. Большая часть из них пришлась на сферу торговли, в то время как по объемам выдачи лидером стала строительная отрасль.

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В банке ДОМ.РФ рассказали, что заключили кредитные договоры на льготных условиях с 20 застройщиками на сумму 17,6 млрд рублей, а одобрили кредиты в общей сложности по 79 проектам на 84,1 млрд рублей . Там также отметили, что первыми среди российских банков снизили базовую ставку по проектному финансированию застройщиков до 7,5%.

В пресс-службе ВТБ отметили, что в 2019 году банк заключил 2 тыс. кредитных соглашений на сумму 120 млрд рублей. Объем выдач превысил 87 млрд, около половины займов предоставили на инвестиционные цели.

Далеко не все представители малого бизнеса знают о возможности кредитования по льготной ставке, многие ошибочно полагают, что получить заемные средства с господдержкой крайне сложно, отметили в МКБ. Повышение финансовой грамотности населения, в том числе предпринимателей, и широкая информационная поддержка сделают программу льготного кредитования более популярной, уверены в организации.

Нет спроса на малый бизнес

Тот факт, что «Программа 8,5» не достигла целевых показателей выдачи кредитов в 2019 году, обусловлен трендом на монополизацию, а также повышением доли государства во всех отраслях экономики на протяжении последних десяти лет, отметил президент Национального института системных исследований предпринимательства Владимир Буев . Это касается и банковской сферы: у небольших кредитных организаций всё чаще отзывают лицензии, а ведь именно они активнее всего давали займы малым предприятиям. В целом получается, что экономика не предъявляет спроса на небольшой бизнес, налоговые и административные условия тоже не улучшаются, что сильно ограничивает потребность в кредитах, даже льготных, отметил эксперт.

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