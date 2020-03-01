Дела на вылет: половина банкротств юрлиц приходится на три сферы

Каждое второе банкротство юрлиц в России приходится на сферы торговли, строительства и рынок недвижимости . Такая тенденция сохраняется на протяжении последних девяти лет, следует из статистики Федерального реестра сведений юрлиц («Федресурс»), с которой ознакомились «Известия». Однако начиная с 2018-го несостоятельность компаний торговли и строительства, которая особенно сильно росла с 2011 по 2017 год, стала сокращаться. Эксперты видят причины этого в усложнении процедуры банкротств после изменений законодательства и считают, что преждевременно говорить о повышении устойчивости предприятий.

Всё дело в отрасли

В 2019 году на рынке потерпели «фиаско» 3,4 тыс. предприятий торговли, 2,5 тыс. — строительства и 1,4 тыс. — недвижимости. В совокупности это 7,3 тыс., или 58,9% от общего числа банкротств в прошлом году, что не сильно отличается от показателя 2018-го (58,5%). В целом на протяжении последних девяти лет на эти отрасли приходится 50–60% корпоративных процедур несостоятельности в отечественной экономике.

При этом с 2017 года организации торговли и строительства стали банкротиться реже. Впрочем, снижение не изменило процент несостоятельности, приходящейся на долю трех сфер.

В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на вопросы «Известий» о причинах частых банкротств в этих секторах.

банкроты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Чуть реже «фиаско» терпит бизнес в обрабатывающей и агарной промышленности, энергетике, логистике, добыче полезных ископаемых, финансах, страховании и консалтинге, туризме и сфере услуг, а также в коммунальном хозяйстве. Последние позиции в рейтинге несостоятельности юрлиц по отраслям занимают компании в области культуры и спорта, здравоохранения и образования.

Чем крупнее отрасль, тем больше в ней банкротов , отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Так как сферы торговли, строительства и недвижимости — лидеры экономики по масштабу и количеству работающих в них компаний, то именно на эти отрасли и приходится основная доля несостоятельных фирм. Однако если сопоставить число банкротов и количество предприятий, функционирующих в этом секторе, то случаи несостоятельности не превысят и 2%, пояснил он.

Впрочем, количество компаний-банкротов всё же снижается из года в год. Так, за 2019-й этот показатель упал на 5,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 12,4 тыс . Однако эффективность этих процедур снижается. По результатам конкурсных производств, завершившихся в 2019 году, из 2 трлн рублей долгов кредиторы вернули себе лишь 95,3 млрд, или 4,7% (в 2018-м — 5,2%). Совсем без выплат их оставили в 68% дел. В ходе процедуры несостоятельности имущество, которое могло бы быть продано для погашения долгов, полностью отсутствовало у 37% организаций-должников, следует из статистики по инвентаризации.

Усложнение процедур

Стабильный рост банкротств в 2011–2017 годах объясняется невысокой эффективностью института субсидиарной ответственности (взыскание с другого лица, когда основной должник не способен расплатиться. — «Известия»), рассказывает юрист KPMG в России и СНГ Артем Баринов. Но реформы законодательства изменили ситуацию, в результате по долгам предприятия чаще стали привлекаться контролирующие его лица, причем не только номинальные фигуры, но и скрытые бенефициары. Таким образом, уйти от обязательств перед кредиторами стало сложнее, что и повлияло на снижение количества банкротств после 2017 года, подчеркнул он. Однако говорить о спаде преждевременно , полагает Артем Баринов.

банкроты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Снижение общего числа корпоративных банкротств за последние годы связано с очищением рынка и уходом наиболее неустойчивых или пострадавших от кризиса игроков , отметил в беседе с «Известиями» вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов. По его словам, из-за отсутствия барьеров для доступа на рынок торговли предприниматели изначально крайне слабо оценивают свои риски и готовность к ведению бизнеса. Для сферы жилого строительства жизнеспособность компаний усложняется снижением доступности финансирования, отметил он. Если раньше девелоперы привлекали средства клиентов и за счет этих авансов возводили объекты, то после реформы долевого строительства и перехода на проектное финансирование с подключением банков такая возможность отпала. Кроме того, для этого рынка характерна проблема взаимных неплатежей, которые, как снежный ком, могут подмять под себя небольшие фирмы, пояснил Ильгиз Баймуратов.