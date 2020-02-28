Малым помалу: инструменты господдержки непопулярны среди компаний

Только каждый десятый предприниматель обратился за господдержкой, хотя знают о ней 75% бизнесменов, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у «Известий»). Среди основных причин невостребованности мер респонденты называли сложности со сбором документов и недоверие к государству. При этом меньше трети опрошенных предпринимателей заявили, что никогда не слышали о каких-либо механизмах помощи со стороны властей. По словам экспертов, бизнес не обращается за помощью, чтобы избежать лишних проверок контролирующих органов.

Каждый десятый

75% представителей малых и микропредприятий заявили, что знают о действующих мерах государственной поддержки бизнеса. Однако на деле только 9%, или почти каждый десятый, воспользовались ими, следует из результатов опроса. Оставшаяся четверть респондентов заявила, что никогда не слышала о возможности получить помощь от властей. Исследование НАФИ, проведенное в январе этого года, характеризует спрос на программы стимулирования в 2019-м в целом. В нем участвовали 1000 действующих предпринимателей из 80 субъектов страны. Исследование проведено впервые.

Для трети респондентов причинами, помешавшими обратиться за помощью от государства, стали сложности с подготовкой документов: за время ожидания одной справки истекает срок действия другой. При этом каждый пятый предприниматель сообщил, что не верит в помощь от государства, поэтому и не воспользовался предлагаемыми возможностями. На отсутствие подходящих для их бизнеса программ пожаловались менее 20% респондентов. Столько же заявили, что им не нужна помощь в развитии своего дела.

Авторы исследования отмечают, что невостребованность инструментов по развитию бизнеса вызвана низким уровнем понимания предпринимателями существующих программ и сформировавшимся стереотипом о работе с госорганами. Согласно опросу, большинство респондентов (79%), у которых за спиной нет опыта получения государственной помощи, априори считают, что добиться ее сложно. Но в случае упрощения процедур оформления они охотно подадут заявку.

— Со стороны бизнеса есть спрос на господдержку, однако ее получение представляется сложным и долгим процессом. В результате предприниматели редко обращаются и часто не обладают для этого полной информацией. Для эффективности помощи МСП не хватает слаженной системы межведомственного взаимодействия. Нужны единые окна, которые предоставят компаниям исчерпывающую информацию, — отмечает гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Непопулярность мер господдержки также связана с их несоответствием реальным потребностям бизнеса, говорится в исследовании. Отмечается и влияние недостаточного учета особенностей региональной экономики, низкой коммуникации с предпринимателями, слабой информационной кампании как на федеральном, так и на региональном уровнях. По мнению авторов исследования, преграды создает и забюрократизированность процедур по получению помощи, усложненная форма отчетности по ее итогам и большое количество проверок.

Системные проблемы

В пресс-службе Минэкономразвития оперативно не ответили на вопросы «Известий» об объемах и видах государственного стимулирования бизнеса. В Корпорации МСП рассказали, что за прошлый год они поддержали 10,3 тыс. компаний на 735 млрд рублей (в 2018 году было 2,7 тыс. предприятий на 175 млрд рублей). В Фонде развития промышленности сообщили: профинансировано 189 проектов на 34,5 млрд рублей (это на 30% и 24% превосходит показатели 2018-го).

Глава «Опоры России» Александр Калинин, отвечая на вопрос о реалистичности данных исследования, сообщил, что «этим цифрам можно верить». По его словам, около 10 лет назад вдвое меньше компаний знали о мерах господдержки, а пользовались ими не более 4%.

С причинами невостребованности инструментов — недостаточной информированностью и неверием в помощь от чиновников, согласился и сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Однако он поставил под сомнение число респондентов, знающих о госпрограммах, куда могли попасть и те, кто слышал об одной–двух из них. На деле же одних госинститутов развития, предоставляющих множество видов субсидий, более трех десятков, причем только на федеральном уровне. Каждый предприниматель с вероятностью 99% найдет подходящий для него вид поддержки, заявил он.

Впрочем, главной проблемой эксперт считает отсутствие доверия к чиновникам, которое проявляется в опасениях насчет административного давления. Существует боязнь, что «разовьешь бизнес, и его отберут, или будут наезды проверяющих органов, если кого-то обошел в конкуренции», подчеркнул Антон Данилов-Данильян.

По мнению завлабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Веры Бариновой, спрос на господдержку по-прежнему низкий. Похожее исследование проводилось в 2018-м, когда большинство представителей МСП отметили, что не обращались за помощью, и лишь каждый десятый дал положительный ответ. Всё дело в системных проблемах в развитии малого бизнеса, который зависит от состояния экономики и спроса населения, считает Вера Баринова. По ее мнению, прямые финансовые механизмы не работают, и нужны дополнительные меры, например, налоговые и имущественные льготы, обучение и консалтинг.