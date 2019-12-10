Уйти в частное: бизнес обяжут искать альтернативу госденьгам на рынке

Минфин введет принципиально новую процедуру анализа целесообразности трат из бюджета — финансово-инвестиционный аудит, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов. Получить деньги казны на тот или иной проект можно будет, только если для него не нашлось альтернативных источников финансирования на рынке. Анализировать возможности участия внешних инвесторов вместо господдержки будут ВЭБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Вне зависимости от интенсивности поисков частных средств привлечь их будет сложно, считают опрошенные «Известиями» экономисты.

По сусекам

Процедуру финансово-инвестиционного аудита пропишут законопроекте о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), однако предполагается, что она будет распространена на все виды господдержки бизнеса, пояснил Андрей Иванов. При запросе ресурсов из бюджета инициатор проекта будет обязан проверить, есть ли альтернативные бюджетному финансированию источники на рынке.

— При появлении новой бюджетной заявки нам необходимо четко ответить на вопрос, изучены ли все инструменты. Например, госкорпорации зачастую могут привлекать частных инвесторов к своим проектам в обмен на скидки или другие преференции. Наша цель — не помешать бизнесу или сэкономить бюджетные средства, а помочь посмотреть все источники внешнего финансирования, — пояснил замминистра «Известиям».

В качестве примера он привел финансирование бизнесом половины стоимости строительства ледоколов для «Росатома». В обмен на частные деньги госкорпорация предоставит инвесторам скидку по тарифам на навигацию по этому маршруту. По его словам, концепция финансово-инвестиционного аудита утверждена правительством, процедура будет закреплена в Бюджетном кодексе.

«Известия» спросили РФПИ о том, как процедура может быть реализована на практике. В пресс-службе фонда сообщили, что видят возможность снижения бюджетного финансирования в среднем на 30% за счёт привлечения частных инвесторов в мероприятия, представленные на рассмотрение комиссий по нацпроектам. Таких инициатив сейчас около тысячи, в том числе ими интересуются и зарубежные инвесторы, уточнили там. С помощью аналогичной процедуры найден инвестор для сети онкологических центров в Подмосковье. Они построены полностью за частные деньги, но оказывают услуги по ОМС, добавили в РФПИ.

В качестве альтернативных вариантов финансового обеспечения реализации проектов могут рассматриваться такие источники, как частные инвестиции, в том числе привлекаемые с использованием механизмов государственно-частного партнерства, госгарантии, долгосрочное тарифное регулирование и специальные инвестконтракты, пояснила зампред ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.

Справка «Известий» Согласно внесенному в Госдуму законопроекту «О защите и поощрении капиталовложений», цель процедуры — минимизация расходов и выпадающих доходов бюджета при реализации инвестпроектов с госучастием. Предполагается, что запрос на ресурсы из казны должен будет сопровождаться документами, в которых разъясняется, почему требуется именно такой вид бюджетного финансирования и именно в таких объемах. Аудит нужно будет проводить для всех проектов, предусматривающих господдержку на сумму от 1 млрд рублей.

Очередной комплект документов может дублировать то, что уже есть, — в частности, методику оценки бюджетной эффективности, отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Она позволяет посчитать отдачу от запланированных расходов государства, и эти правила вполне целесообразно было бы применять по отношению к СЗПК, полагает эксперт. Кроме того, по его мнению, дополнительный аудит несет риск бюрократизма.

Увлеклись эффективностью

В погоне за реализацией прибыльных инвестпроектов можно потерять социальную составляющую или, например, отодвинуть на второй план борьбу с изменениями климата, предостерег от излишнего увлечения анализом эффективности госвложений директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он добавил: государственные инвестиции в экономике России составляют около 14%, поэтому главную роль играют именно вложения частных игроков, напомнил он.

Сегодня в стране достаточно крупных компаний, которым потенциально могли бы быть интересны масштабные проекты стоимостью от 1 млрд рублей. Однако их инвестиционная активность невысока: бизнес всегда реагирует на спрос, а в настоящее время он не очень высокий, отметил эксперт. Поэтому не факт, что более тщательный поиск частных денег для госпроектов приведет к ускорению вложений в экономику, резюмировал Игорь Николаев.

С прошлого года правительство стало уделять особое внимание эффективности расходов государства. Так, одно из принципиальных отличий нынешней системы нацпроектов от ее предыдущих аналогов — например, национальных приоритетов — это персональная ответственность исполнителей за результат. Она распространяется по всей цепочке чиновников, курирующих результаты мероприятий, начиная от вице-премьеров.

Кроме этого, все мероприятия транспортной части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (так называемого 13-го нацпроекта) в следующем году пройдут оценку их социально-экономического эффекта. Предполагается, что измерение полезности позволит ранжировать мероприятия по вкладу в экономику и выбирать для господдержки наиболее эффективные.

Впрочем, несмотря на усиление контроля, результативность и целесообразность госрасходов по-прежнему вызывают критику. Например, глава Счетной палаты Алексей Кудрин связывал «неуспехи в темпах роста и производительности в инновационной экономике» со слабой эффективностью госкорпораций, на поддержку которых ежегодно выделяется около трети всех бюджетных субсидий для бизнеса.

Кроме этого, он отмечал высокий уровень неисполнения расходов казны. Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», Алексей Кудрин заявил, что в этом году не освоено около 1 трлн рублей предусмотренных бюджетом затрат.