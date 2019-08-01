Товарищ, на выход: кооператив решил отдать долги домами с людьми

Восемь семей из поселка Искра-Полис в Ульяновске могут оказаться на улице, потому что их дома пытаются отдать в счет долга. Несколько лет назад они взяли в аренду землю, вступив в товарищество индивидуальных застройщиков (ТИЗ). Когда оно обанкротилось, у них всё еще не было документов. После многочисленных переоформлений, сделок и судов у владельцев участков всё еще их нет, зато у ТИЗ осталась многомиллионная задолженность. Погасить ее хотят за счет восьми коттеджей, хозяев которых винят в образовании задолженности. В запутанной многолетней истории «товарищества» разбирались «Известия».

Без бумажки — не человек

«Мы живем как на вулкане. Хотим привести документы в соответствие с законом, а нам говорят, что мы никто», — рассказывает Камиль Калимуллин, Он построил один из восьми домов, которыми руководство ТИЗ «Искра-Полис» хочет погасить долги. Калимуллин въехал в коттедж год назад, в семье — трое маленьких детей. Из-за проблем с документами прописать их в доме нельзя, что делает угрозу сноса более реальной.

Житель поселка рассказал «Известиям», что купил участок в 2012 году, вступив в товарищество индивидуальных застройщиков и заключив договор субаренды. Его поставили на кадастровый учет. После этого требовалось еще несколько шагов, чтобы окончательно оформить землю, но ТИЗ объявил о банкротстве.

«Мы спрашивали у тогдашнего председателя [ТИЗ] Натальи Максимовой: а что будет с нами? Она сказала, что мы сделаем другое общество, выкупим всё у ТИЗ и будем пытаться дальше развиваться. Что в принципе и произошло: в 2013 году объявляется банкротство, в 2014-м имущество выставляется на торги, в 2015-м его выкупает кооператив «Северный». После этого был заключен договор купли-продажи с конкурсным управляющим Блинковой. Нам показывают договор и говорят: земля у нас, чтобы мы ее вам отдали, переуступите деньги [взносы в ТИЗ] нам. Мы это и сделали», — объясняет Камиль Калимуллин.

ul Фото: vk.com/поселок Искра-Полис, г. Ульяновск

Автор цитаты «Северный» начал оформлять участки, но в 2017 году против их передачи выступила администрация Ульяновска.

Оказалось, что на них находятся объекты капитального строительства, в том числе газопровод. Сделка была признана незаконной. Право аренды перешло обратно к ТИЗ «Искра-Полис». Банкротить его не стали из-за отсутствия конкурсной массы.

Деньги, которые жители проблемных участков переуступили кооперативу «Северный», — чуть более 6,2 млн рублей — списали обратно товариществу (соответствующий акт имеется в распоряжении «Известий»). На балансе ТИЗ после отмены процедуры банкротства оказались и коттеджи.

«Они поставили на баланс восемь домов, пытались и пытаются до сих пор ими распоряжаться, отдают их приставам», — говорит собеседник «Известий». По его словам, оценщики (которые, судя по всему, к приставам не имели отношения) приходили в декабре, потом в апреле.

В региональном управлении ФССП «Коммерсанту» заявили, что руководство товарищества действительно предлагало коттеджи для погашения долга. Ведомство, однако, отказалось это делать, поскольку прав на эти дома у должника нет. Получить комментарий руководства ТИЗ не удалось.

Неспокойное место

10 лет назад вокруг товарищества индивидуальных застройщиков «Искра-Полис» разразился другой скандал. Тогда несколько жителей обнаружили, что не владеют своими участками. Одной из них предлагали поменять участок, но женщина добилась справедливости в суде.

Наталья Аньшакова не успела — ее без уведомления исключили из ТИЗ и продали ее участок за 660 тыс. рублей, писал региональный портал Ulpressa. Член товарищества Сергей Рябов пытался оформить право собственности на землю, но в Росреестре ему сказали, что это невозможно — документы были составлены по устаревшему законодательству.

Единственным вариантом было заключить договор субаренды, но товарищество отказывалось это делать. Вместо этого предпочло выставить участки на торги, чтобы получить еще денег — для возведения инфраструктуры, которая более чем за 15 лет так и не появилась, сообщали местные СМИ.

ul Фото: vk.com/поселок Искра-Полис, г. Ульяновск

Автор цитаты Товарищество индивидуальных застройщиков «Искра-Полис» было учреждено в 1993 году, в него входят порядка 250 человек. Общая его задолженность, по информации из открытых источников, составляет порядка 18 млн рублей. Порядка 12 млн рублей оно должно подрядчикам, которые занимались строительством инфраструктуры, а также недовольным жителям поселка, которые требуют возврата денег за невыполненные обязательства.

В 2013 году региональные СМИ опубликовали открытое письмо членов товарищества к руководству управления МВД по Ульяновской области, прокуратуры и управления СК. В нем говорилось о попытках рейдерского захвата земли, черных риелторах и некой группе лиц, препятствующей проведению коммуникаций и выделению участков.

«В мае 2012 года обнаружились шокирующие факты — на территории ТИЗ есть 12 участков, владельцы которых никогда не платили никаких взносов в товарищество. На соответствующие требования правления они отвечали ухмылкой: «А мы не с вами, нам город всё без вас оформил!» — говорилось в письме. — К этому «бесплатному» оформлению, естественно, имела прямое отношение та самая группа лиц, которая всё это время «мутила воду» и мешала нам нормально жить».

Суд в итоге обязал их платить взносы в размере около 850 тыс. рублей. В том же письме отмечается, что кооператив «Северный» был образован из-за «усталости от бардака». К нему присоединились 112 жителей поселка.

В 2017 году снова возникла волна споров вокруг поселка: жители перегородили движение по дороге, соединяющей их с соседним участком. Они требовали поставить шлагбаум, но собственник — кооператив «Северный» — предложил вместо этого сделать тротуар и объединить усилия с соседним микрорайоном. Насчет того, при ком и на чьи деньги была построена дорога, единого мнения не было.

Уязвимое положение

Как в 2009 году, так и сейчас некоторые жители Искры-Полиса оказались в уязвимом положении. «Они могут на нас давить, потому что у нас недооформленные участки. Угрожают сносом, шантажируют» , — утверждает Камиль Калимуллин.

Адвокат Руслан Зартдинов, который отстаивает интересы владельцев проблемных объектов, подчеркивает: земля принадлежит минстрою Ульяновской области, а ТИЗ только выступает арендатором. Жители восьми домов, которые попали на баланс товарищества, имеют на коттеджи полное право, подчеркнул юрист в беседе с «Известиями»: у них есть договоры субаренды, протоколы о включении в члены товарищества, что согласно ч. 4 ст. 218 Гражданского кодекса («Основания приобретения права собственности») дает приобрести права собственности.

«Но фактически в данный момент у них нет правоустанавливающих документов ни на дом, ни на землю», — говорит адвокат. По его словам, уже полгода ведется работа по планировке территории совместно с минстроем, после завершения оформления земли владельцы проблемных домов получат право преимущественной покупки — так обещали в ведомстве.

ul2 Фото: vk.com/поселок Искра-Полис, г. Ульяновск

Проект планировки территории нужен и другим жителям: у каждого второго проблемы с документами , подчеркивает Руслан Зартдинов. Многие из них настроены против Калимуллина и других членов товарищества, оказавшихся на грани выселения. Они полагают, что те содействовали преступным (по их личному мнению — правоохранительные органы пока не давали им оценку) действиям бывшего председателя ТИЗ, которые и привели к образованию многомиллионных долгов. Адвокат убежден, что они не соучастники, а потерпевшие.

Ленинский районный суд признал незаконными действия председателя ТИЗ, который включил восемь домов в инвентаризационную опись и попытался их отдать за долги. Но руководство товарищества с выводами суда не согласилось и подало апелляцию, которая будет рассмотрена 3 сентября.