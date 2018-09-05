Что нам метры: черные риелторы вытащат жертву даже из хосписа

Дельцы с недвижимость продолжают свой поход против одиноких и незащищенных граждан с квадратными метрами за душой — по социальным сетям широко разошлась новость о том, что предполагаемые черные риелторы не оставили в покое пожилую женщину даже в хосписе, куда дама со следами насилия и истощения поступила из больницы. Под видом правозащитников и дальних родственников ранее судимая за квартирные аферы женщина в компании двух единомышленников пытались выписать старушку из последнего приюта. Только после того, как пост о вопиющих действиях в стенах хосписа собрал больше 200 тыс просмотров, началась доследственная проверка СКР. Подробности этой истории и другие примеры сживания со свету законных владельцев квартиры — в материале iz.ru.

«Правозащитник» с волчьим билетом

В среду, 3 сентября, ГСУ СК по Москве начало проверку по сообщению в СМИ о возможных мошеннических действиях группы людей, пытавшихся забрать пожилую жительницу столицы из хосписа.

Об истории стало известно после поста в соцсети главы фонда «Вера» Нюты Федермессер.

«На днях, в среду, я увидела в глазах нашей пациентки страх. Как в кино. Осязаемый. Я стала свидетелем того, как предположительно шайка черных риэлтеров пыталась выкрасть у нас пациентку. Одинокую и немолодую. Совершенно беспомощную, которая попала в больницу с голодной язвой, по скорой, а потом была переведена к нам. Эти люди преследовали ее сначала в больнице им. Юдина, а потом нашли и у нас. У неё множественные застарелые переломы повсюду, навык самостоятельной смены памперса (она лежачая, но живет одна), и она ест, как дети военного времени, испуганно оглядываясь, и доедая до последней капельки все. Весит 32 кг. Она хозяйка большой трехкомнатной квартиры на Каширском шоссе», — написала она в Facebook 31 августа.

Нюта Федермессер Глава фонда «Вера» Нюта Федермессер Фото: ТАСС/Николай Галкин

Все произошло 29 августа, когда на пороге клиники появилась женщина, представившаяся Нарине Данилян в сопровождении двух мужчин, один из которых назвался внуком старушки, пишет РБК. Они побеседовали с пожилой пациенткой, после чего появилось заявление о том, что женщина просит отпустить ее домой в связи с утратой доверия к медперсоналу. Решение уйти ответственному в этот день врачу показалось странным.

«Лечащий врач готов бы и отпустить, ну, человек адекватный, в сознании, просится домой, но что-то его насторожило… Вспомнил, как и почему она к нам попала. И ещё увидел, что Нарине ни на секунду не выходила с бабушкой из физического контакта. Одной рукой бабушку держит. Другой все снимает на камеру телефона. Орет. «Вы преступники, убийцы, вы ее выкрали, силой удерживаете, вы воры!», — пишет Федермессер.

Гости громко кричали снимали все на видео, представлялись правозащитниками. В результате, пришлось эвакуировать тяжело больных и умирающих пациентов в другие помещения. Прибывший в клинику наряд полиции доставил нарушителей спокойствиям в местный райотдел полиции.

После ухода шумных посетителей администрация проверила данные, оставленные ими на вахте при входе в учреждение. Оказалось, что люди с такими же именами ранее привлекались за многочисленные мошенничества.

Как сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу (дата публикации 18 июля 2012 года), уроженцы Армении 42-летний Артур Даниелян, 43-летняя Нарине Даниелян и 38-летний местный житель Андрей Карцев обвинялись в мошенничестве в крупном и особо крупном размере в составе группы и в отмывании доходов, добытых преступным путем.

Следствие установило, что в 2010 году фигуранты расследования незаконно получали в собственность пустые комнаты в коммуналках, а также путем обмана присваивали квадратные метры злоупотребляющих спиртным петербуржцев. Любопытно, что и в тот раз уголовное дело в отношении шайки Даниелян было возбуждено только после освещения их «деятельности» в СМИ. О проделках черных риелторов руководитель следственного главка узнал в ходе радиоэфира.

Продолжают отчуждать

Казалось бы, хоть и с чудовищным опозданием, но принимаются поправки к закону, направленные на защиту собственников квадратных метров, но число посягательств на жилплощадь не снижается.

«Каждое второе обращение по факту мошенничества в наш фонд связано с недвижимостью. Чаще всего от махинаций страдают пожилые люди», — рассказывает Александр Кошкин, юрист Фонда помощи пострадавшим от преступлений.

А все потому, что жулики находят новые бреши в законодательстве и пользуются услугами коррумпированных должностных лиц. Подчас там, где простого человека чиновник развернет из своего кабинета из-за неправильно поставленной запятой, аферисту — зеленый свет. Особенно остро стоит вопрос с нотариусами, через которых проходит почти каждая сделка с землей и квадратными метрами жилья.

нотариус Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Один столичный нотариус, например, не зачитал договор ренты с пожизненным содержанием пожилой жительнице района Замоскворечья. Когда она пришла домой, то обнаружила, что читала одни документы, а расписалась на других. Согласно условиям, две комнаты в коммуналке, окна которых выходят на Москву-реку, после ее смерти доставались жителю Дагестана в обмен на 16,5 тысяч рублей ежемесячно. До визита к нотариусу в документах значилась куда более привлекательные условия. Сейчас мы пытаемся оспорить эту сделку», — рассказывает Кошкин. По его словам, нотариус обязан был вслух зачитать договор перед подписанием, но этого не сделал. Кроме того на женщину оказывалось психологическое давление — в момент визита ее сопровождали несколько представителей южанина и люди агентства-посредника.

Когда банку понравилась квартира клиента

Шикарной квартиры в центре Москвы лишился Владислав Козырев после обращения в банк за займом. Ученый-филосов взял 14 миллионов под залог своей недвижимости, затем полностью погасил кредит, о чем получил соответствующие документы из банка. Несмотря на наличие всех выписок, спустя год после окончательной расплаты Козырев получил документы из суда о том, что он — злостный неплательщик, которого разыскивает банк. Предоставленные в суд в его отсутствие документы говорили о том, что якобы Козырев взял еще один кредит под залог все той же квартиры. Вот только подписи в документах сделаны ни его рукой. Кроме того, погранслужба России и их испанские коллеги подтвердили, что в момент заключения сделки ученого в России не было. И тем не менее, жилье у него отобрали.

москва Виды центра Москвы Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Просто кому-то очень понравилась трехуровневая квартира в историческом здании», — констатирует Кошкин. Причем, оценщики банка пустили квартиру с молотка всего за 12 млн рублей, тогда как рыночная стоимость квартиры около 80 млн, по словам юриста. Практически сразу новый владелец закладывает эту квартиру в тот же банк, где Козырев взял ссуду. Спустя несколько лет у кредитного учреждения возникают проблемы с законом, у него отзывают лицензию и квартира отходит Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело при помощи титанических усилий и СМИ все же было возбуждено… в отношении «неустановленных лиц». Это случилось лишь через три года после факта отчуждения имущества. И за три года люди в погонах не сдвинули расследование мертвой точки. Увы, по оценкам Кошкина, из-за упущенных сроков давности преступления, виновные лица остануться безнаказанными и квартира останется у нынешнего собственника. До сегодняшнего дня Козырев регулярно обжалует бездействия следователя по данному уголовному делу, пытается добиться восстановления потерянных из дела документов.

«К сожалению при подобном отношении следствия к делу, высока вероятность, что Владислав окажется на улице», — подытожил Кошкин.

Хоронят на бумаге

Широкое распространение получили хищения метров с помощью подделки документов… о смерти собственника.

Жительница панельного дома в Шахтах Ростовской области узнала несколько лет назад о том, что умерла. Она приехала в свою квартиру (женщина проживает в Москве), но на порог жилья ее не пустили.

“Не просто умерла, а перед смертью завещала свою квартиру сестре. Маленький нюанс — сестры у меня никогда не было, как и братьев», — рассказал корреспондентам Вестей Ирина Бирюкова. За год квартира в шахтах сменила 6 собственников. В ЗАГСе сообщили, что никаких свидетельств о смерти женщины не выдавали, а по документам она жива. То есть жулики, которые ходили по инстанциям, не скрывая своих лиц, орудовали липовой бумагой.

Ад для жительницы Челябинска Нины Титовой наступил после того, как пропал без вести ее муж, с которым она развелась в 2001 году. Последний раз она видела его в 2008 году на суде по алиментам (у них есть общие дети). Мужичина принадлежала половина квартиры, в которой она проживает с детьми. В один прекрасный день на пороге появились двое неизвестных с арматурами в руках. Они заявили, что якобы купили часть квартиры у бывшего супруга. Ее обещали убить на глазах у детей.

«Один из тех, кто вломился ко мне в квартиру и угрожал был брат мужа — наркоман. Он отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Бывший муж презирал его и никогда бы ему не подарил и не продал бы свою долю. Я подозреваю, что моего бывшего мужа убили. Но в полиции меня уверяют, что он жив-здоров», — рассказала Титова iz.ru.

паспорт Фото: ТАSS/DPA/Kay Nietfeld

Как сообщила Титова корреспондентам РЕН ТВ, за покупкой доли стоит некий ранее судимый житель Челябинска. Он в этом бизнесе больше 20 лет и владеет несколькими десятками квартир с «сомнительным прошлым».

«[Бандиты] берут паспорт умершего человека, вставляют фото подставного человека, этот человек от имени погибшего продает квартиру лидеру банды», — рассказывает Титова.

Вот так просто оргпреступности удается получить то, на что целые семьи, а иногда и поколения родственников собирают деньги, десятилетиями ждут — несколько липовых бумаг плюс сообщники в контролирующих инстанциях. А возбуждения уголовного дела люди добиваются годами. Но даже расследование «висяка» редко решает пресловутый квартирный вопрос обманутых собственников. Матери-одиночке Нине Титовой до сих пор не удалось привлечь к уголовной ответственности тех, кто угрожает ей, ее детям и пытается «заехать» в ее квартиру на правах соседа, чтобы позже выдавить на улицу.