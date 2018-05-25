Операции с дробями

Законопроект, ограничивающий продажу микродолей в жилище и затрудняющий прописку в переполненных квартирах и домах, принят в первом чтении нижней палатой российского парламента. С помощью поправок в законы депутаты пытаются лишить «черных» риелторов пространства для маневра. За последние годы увеличилось число преступлений, связанных с принуждением собственников к продаже жилья ниже рыночной стоимости из-за соседства с агрессивными микрособственниками. Должен помочь закон и в борьбе с нелегальной миграцией. Портал iz.ru обсудил проблему с правоохранителями и юристами.

Неделимый остаток

Непригодные для проживания микродоли могут перестать быть предметом сделок купли-продажи недвижимости. Документ, внесенный на рассмотрение в Госдуму, предусматривает запрет на неограниченное дробление частей квартиры. Продать можно будет лишь долю в праве общей собственности, пригодную (по размеру площади) для проживания нового совладельца.

«В соответствии с законодательством учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. Например, в Москве учетная норма составляет 10 кв. м на человека, в других регионах она варьируется — в среднем от 8 до 15 кв. м», — пояснил один из авторов поправок депутат Павел Крашенинников.

В первую очередь такой подход направлен на борьбу с преступными группами, которые, завладев незначительной долей чужого жилья (в некоторых случаях из судебной практики фигурировали квадратные сантиметры), вселялись в помещения и выживали соседей — как правило, вынуждая за бесценок продать их соучастникам оставшийся метраж.

«При принятии законопроекта размер доли в праве общей собственности, например, на квартиру в Москве, не сможет быть меньше 10 кв. м. Минимальный размер доли должен гарантировать ее собственнику реальную возможность проживания в жилом помещении», — уточнил депутат.

Предусмотрены в законопроекте исключения для наследников. Также общее правило не распространяется на зарегистрированных в квартире жильцов на момент приватизации — каждый в этом случае может рассчитывать на «кусок пирога», даже если он будет меньше учетной нормы, предусмотренной в регионе.

«Проект этого жизненно необходимого закона мертвым грузом лежал в Госдуме больше трех лет и, наконец, был принят в первом чтении. Фактически это положит конец такому способу захвата квартир, когда преступники покупают 15 см в квартире и захватывает жилье силовым методом. Это большой шаг вперед в деле защиты от преступных посягательств», — считает юрист Оксана Филачева.

На стороне потерпевших Филачева участвовала в процессе над лидером группы мошенников Евгением Макаровым — одном из самых громких дел по такому составу УК РФ, как принуждение к сделке, — и других расследованиях афер с недвижимостью.

Напомним, бывший участковый Макаров после отставки устроился юристом в компанию «Равновесие», которая помогала «вселять» людей в квартиры. Он сколотил криминальную группировку, которая, используя физическое и психологическое насилие, выживала людей из их квартир. Жильцам и их детям постоянно угрожали расправой. Например, подселенные бандиты снимали с петель двери в туалет, разбивали детскую мебель.

Все их действия долго оставались безнаказанными из-за изъяна закона, позволяющего дробить долю в квартире до бесконечности. Свой «входной билет» в чужую квартиру преступники покупали за бесценок у бросивших семью отцов или других обиженных родственников.

В апреле прошлого года Зюзинский суд Москвы приговорил Макарова к девяти годам колонии, шесть его сообщников получили от условных сроков до семи лет колонии.

«Я думаю закон заработает быстро, так как ситуация не терпит отлагательств», — говорит юрист Филачева, участвовавшая в рабочей группе Мосгордумы по борьбе с рейдерством.

Родные нелегалы

Еще одно ограничение касается запрета на вселение собственником посторонних лиц, если новый жилец «не помещается» в квартиру или дом согласно тому же установленному минимуму метража. В законопроекте есть оговорка о том, что это правило не распространяется на детей, супругов и родителей, а также третьих лиц, признанных судом родственниками собственника.

Так законодатель рассчитывает бороться с «резиновыми» квартирами — ключевым инструментом преступных групп, зарабатывающих на организации нелегальной миграции.

«Теперь нельзя будет зарегистрировать у себя в квартире, например, 5700 человек, как это было в Екатеринбурге. Причем зарегистрированы они были на одной третьей доли. Такая ситуация нарушает права всех окружающих», — считает Филачева.

И тем не менее невооруженным глазом видно — борьба с нелегалами может обернуться для рядовых граждан огромными трудностями при прописке близких в своей квартире. Приютить, например, родственника-студента из глубинки для жителя мегаполиса станет «подсудным» делом. В том смысле, что для легальной регистрации человека будет необходимо судебное решение. Еще более сложной ситуация окажется для пар, которые не спешат узаконить отношения.

«Ситуация неоднозначная с учетными нормами — они часто оторваны от реальности. Многие семьи довольствуются меньшим пространством. И не всегда там проживают те родные, которые указаны в законе. Скорее всего люди продолжат жить вместе, но фактически будут прописаны по другому адресу. Либо им придется обивать пороги судов, чтобы прописать близкого человека. Это в корне неправильно, усложнит работу полиции, приведет к несправедливому расчету сметы за услуги ЖКХ и прочим нарушениям, вытекающим из нарушения правил миграции», — высказал свою точку зрения один из московских участковых.

Усиление института учетной нормы — палка о двух концах. С одной стороны — это может стать препятствием для сотен мошенников, с другой — большой бюрократической проблемой для миллионов граждан. Мало того, существование этого правила сделает нарушителями тех, кто не хочет узаконить свое пребывание у родственников и близких.

В кабмине также считают законопроект сырым. Как сообщала газета «Известия» со ссылкой на отзыв правительства о законопроекте, кабмин выступает против соблюдения учетной нормы при регистрации. В тексте отзыва говорится, что положение об ограничении регистрации необходимо исключить, поскольку регистрация гражданина по месту жительства «не является основанием для возникновения, изменения или прекращения права пользования помещением», а отражает лишь факт его нахождения по месту пребывания. Автор ответа уточняет, что орган регистрационного учета уполномочен лишь удостоверить волеизъявление гражданина при выборе им места пребывания или жительства.

В мае Росреестр сообщил о том, что с начала текущего года 22 442 москвича подали заявления о невозможности госрегистрации прав без их личного участия. Речь идет о запрете сделок купли-продажи с их собственностью по доверенностям. Это один из инструментов, мешающих жуликам отнимать жилье, — после подачи такого заявления, в случае попытки посредника провернуть операцию по поддельным документам, в регистрации сделки автоматически отказывается.