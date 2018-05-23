Госдума в первом чтении приняла закон о продаже микродолей в квартирах

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продаже микродолей.

Новый законопроект предлагает запретить собственникам регистрировать жильцов, если на них приходится менее учетной нормы площади. Такую норму устанавливают региональные власти. Например, в Москве это 10 кв. м на человека, в некоторых регионах — 15–18 кв. м. При этом на наследование жилого помещения, а также на приватизацию законопроект распространяться не будет, сообщает RT.

Правительство поддержит нововведение, но авторы проекта, которыми выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская, замглавы комитета Павел Качкаев и первый зампред комитета Александр Сидякин, внесут в него ряд поправок, расширяющих круг лиц, которые имеют право на доли в квартире, и скорректируют норму приватизации жилья, унаследованного по завещанию.