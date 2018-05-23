Законопроект о запрете держать дома диких животных внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о запрете держать дома диких животных. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Документ ограничивает возможность содержания диких животных, представляющих опасность для человека, в домовладениях, многоквартирных домах, приусадебных и дачных участках, пишет RT.

Также законопроект предполагает разработку перечня видов животных, которые будут запрещены к содержанию. Устанавливать его будет правительство. Уже сейчас известно, что в него будут включены леопарды, тигры и медведи.

Кроме того, документ обяжет владельце потенциально опасных диких животных, приобретенных до 1 июля 2019 года, зарегистрировать их.

В марте 2018 года Госдума приняла закон об уголовном наказании за торговлю редкими видами животных.