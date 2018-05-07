Диких животных в Подмосковье вакцинируют от бешенства с помощью авиации

Вакцинация диких и бездомных животных против бешенства начинается в Московской области. На землях подмосковного Ветеринарного территориального управления № 2 распространят 70 тыс. доз.

Вакцинации пройдут в Дмитровском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском и Талдомском районах, а также в Дубне, Долгопрудном, Клину, Королеве, Мытищах и Химках.

Прививки против бешенства, являющегося смертельно опасным заболеванием, домашним животным делают бесплатно. Диких животных ветеринарные инспекторы будут вакцинировать с помощью авиации — с самолета сбросят 70 тыс. приманок с лекарством внутри. Животные найдут лакомство по запаху и съедят его. Действия вакцины хватит на год

Окрестные земли Черноголовки стали одними из первых обработанных территорий. В начале года здесь зафиксировали вспышки вируса, сообщает телеканал «360».

Ветинспекторы напоминают о необходимости вакцинации домашних животных против бешенства. Вирус передается со слюной зараженного зверя и проникает в кровь. Домашние животные могут заразиться бешенством, если они не привиты.

24 апреля в Якутии были выведены передвижные пункты для профилактики бешенства. Специалисты делали прививки домашним животным.