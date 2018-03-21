Уголовное наказание введут за онлайн-торговлю редкими животными

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за незаконную добычу редких животных и биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу, а также вводящий уголовное наказание за интернет-торговлю редкими видами животных. Соответствующую инициативу внесло в Думу правительство РФ.

Необходимость поправок в УК связана с «массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» в сети. По словам председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, ежегодно в интернете появляется порядка 30 тс. подобных объявлений, а общий объем рынка нелегальной торговли редкими животными и их частями эксперты оценивают в $19 млрд, сообщает телеканал «360».

Бурматов также добавил, что поправки серьезно ужесточают ответственность за незаконную охоту, в том числе и на редких животных. Нарушителям будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Помимо этого, в УК и УПК появится новый пункт состава преступления — «Продажа и покупка краснокнижных животных или их частей через сеть интернет».

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 6 тыс. краснокнижных подснежников изъяли в Крыму с начала весны.