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Продукт позеленел: может ли «экологичный» бизнес рассчитывать на особые условия в банках

В Россию постепенно приходят практики ответственного финансирования
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Продукт позеленел: может ли «экологичный» бизнес рассчитывать на особые условия в банках
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2019-12-17 17:34:01
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Для финансированная проектов, связанных с альтернативной энергетикой, электротранспортом и созданием современных очистных сооружений могут применяться специальные банковские продукты — такие предложения могут быть актуальны как для реализации крупных стратегических проектов, так и для малых предприятий, нуждающихся, например, в средствах на модернизацию производства. Однако большинство российских банков не осведомлены о возможностях так называемого ответственного или «зеленого» финансирования. При этом некоторые организации уже участвуют в классических «зеленых» проектах, следует из первого в России исследования, посвященного этой теме — его результаты были обнародованы в понедельник, 16 декабря. В нем, помимо прочего, указывается, что использование таких инструментов может быть выгодно и самим кредитным организациям: за счет этого они могут повысить устойчивость портфеля и улучшить репутацию — в том числе, за рубежом. «Известия» изучили материалы исследования и попросили экспертов рассказать, готова ли отечественная банковская система к внедрению новых механизмов.

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Представленное в понедельник исследование стало первой попыткой проанализировать, насколько активно российские банки применяют практики ответственного финансирования, которые достаточно широко применяются на мировом уровне, следует из текста документа (есть в распоряжении «Известий»).

«Само банковское сообщество занимает все более активную позицию в вопросах ответственного и зеленого финансирования (…) То, что происходит на западных и восточных рынках, постепенно начинает затрагивать и российский финансовый рынок», — отмечают составители.

Исследование проводили совместно Всемирный фон дикой природы (WWF) России, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Аналитический центр Национального рейтингового агентства.

банк
Европейский банк реконструкции и развития

Европейский банк реконструкции и развития

Фото: TASS/Zuma/Han Yan
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К практикам ответственного финансирования относятся, в том числе, специальные банковские продукты, созданные для проектов из «зеленого» сектора; включение потенциальных экологических рисков в систему оценки компании-заемщика, а также наличие собственной программы корпоративной социальной ответственности и готовность оценивать углеводородный след банковского портфеля. Важным также является наличие информации об этом в публичном доступе.

Для проведения исследования были выбраны крупнейшие в России банки по объемам собственного капитала, а также организации, имеющие опыт работы международными финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Всего в выборку вошли 22 организации. На первом этапе эксперты изучали документы, размещенные в открытом доступе, на втором — проводили интервью с представителями банков, выразивших готовность к сотрудничеству.

Большинство банков-участников в принципе оказались не осведомлены о принципах и механизмах ответственного финансирования. Подробная, продуманная и публичная программа следования принципам устойчивого развития (разработаны для того, чтобы минимизировать возможный ущерб для окружающей среды) оказалась лишь у пяти участников. Собственная политика в отношении ответственного финансирования была лишь у одного банка. В то же время, выяснилось, что целый ряд организаций уже реализует «зеленые» проекты, однако не рассматривает их в этом ключе.

«Зеленые» задачи

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Финансовые организации во всем мире сегодня все больше внимания уделяют вопросам, связанным с существующими экологическими и климатическими рисками, подтвердил «Известиям» Василий Солодков, директор Банковского института, академический руководитель образовательной программы «Финансовый аналитик» НИУ ВШЭ.

— На мировом уровне эта проблема обсуждается достаточно серьезно. И причина проста — все видят глобальные климатические изменения. Поэтому хотя везде есть группы, заинтересованные в сохранении прежнего уклада, большинство стран, конечно, серьезно озабочены возможностью создания новых <экономических> моделей, — отметил эксперт.

При этом хотя опубликованное исследование стало первым, посвященным непосредственно банковскому сектору, для России это уже не первое обращение к теме «зеленой» экономики. О том, что в стране на национальном уровне могут быть разработаны соответствующие инструменты, в середине октября сообщали в Центробанке. Там также отмечали, что из-за отсутствия продуманного набора правил в этой сфере российские организации — в том числе, компании, работающие на экспорт, — вынуждены следовать условиям, установленным другими государствами.

арктика
На международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога»

На международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Автор цитаты

«Сегодня теме зеленого финансирования в мире уделяется значительное внимание. Для осуществления экологических и климатических проектов в отличие от других инициатив необходима проверка независимыми специализированными экспертами на соответствие принципам и стандартам зеленых финансов, — говорится в сообщении регулятора, — кроме того, к ним предъявляются особые требования по раскрытию информации и обособлению денежных потоков».

Проекты, на которые привлекаются «зеленые» финансы, могут быть различными — от «арктических», связанных, например, с переходом судов на использование более экологичных видов топлива, в том числе, сжиженного природного газа (такие инициативы уже реализуются в России) до развития альтернативных источников энергии, повышения энергоэффективности, разработки электротранспорта и создания современных очистных сооружений, следует из материалов исследования.

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В России в эту категорию попадает, в том числе, часть задач, заложенных в рамках нацпроектов. О перспективах использования инструментов «зеленой» экономики (в первую очередь, целевых «зеленых» облигаций) для финансирования этих инициатив в феврале 2019-го говорила советник министра экономического развития Марина Слуцкая.

Устойчивый портфель

Среди уже реализованных отечественными банками проектов, которые можно отнести к «зеленым», большая часть связана с возобновляемой энергетикой и электротранспортом, рассказал «Известиям» директор программы «Зеленая экономика» WWF России и один из составителей исследования Михаил Бабенко. Тем не менее, по его словам, пока финансовые организации не стремятся разрабатывать отдельные продукты, предназначенные для этих направлений.

Системного подхода к работе с «зелеными» проектами в России на данный момент нет, уверен Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

электро
Электробусы во время парада городской техники в Москве

Электробусы во время парада городской техники в Москве

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— В настоящее время какой-либо особенной системы финансирования «зеленых» проектов со стороны банков не существует. Некоторые банки имеют собственные маленькие «зеленые» программы, которые сводятся, как правило, к облагораживанию территорий рядом с офисами, — пояснил эксперт изданию.

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Между тем, настаивают авторы исследования, развитие новых механизмов может позитивно сказаться на репутации банков — это важно, в том числе, и для развития международных партнерств. Кроме того, такие проекты, как правило, являются долгосрочными — и их наличие в портфеле банка, в свою очередь, должно повышать его устойчивость. Наличие специализированных продуктов на национальном уровне также может быть важно для обеспечения прозрачности денежных потоков, предназначенных для решения связанных с экологией задач, считают эксперты.

— Создание зеленых кредитных продуктов российскими банками, в частности, кредитование проектов по повышению энергоэффективности, не только является прибыльным направлением, но и позволяет получить достоверные данные о целевом использовании денежных средств, а также о снижении выбросов парниковых газов. Это очень важно учесть с точки зрения будущих обязательств России в рамках Парижского соглашения по климату, — считает Максим Титов, исполнительный директор ИЦ ЭНЕРПО Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Режим ожидания

В качестве практического примера авторы исследования, в том числе, указывают на кредиты, привязанные к показателям устойчивого развития (Sustainability Investment Loans).

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«Механизм работы данного продукта достаточно простой: в договор о предоставлении кредитной линии между банком и заемщиком включается условие, согласно которому процентная ставка по кредиту может быть повышена или понижена в результате изменения рейтинга или другого показателя устойчивого развития компании-заемщика», — говорится в тексте документа.

На российском рынке его сегодня использует банк ING (входит в одноименную международную финансовую группу), который подписал уже с двумя российскими компаниями «уникальные кредитные соглашения, привязанные к показателям устойчивого развития», отмечается в исследовании.

Другой приведенный механизм применяется в ростовском банке «Центр-Инвест».Там предлагают специальную программу кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в энергоемких отраслях, таких, как сельское хозяйство, производство оборудования и строительство. Заем дается на модернизацию производства.

Однако в ближайшее время небольшие кредитные организации вряд ли будут заинтересованы в активном развитии специализированных продуктов, уверен Василий Солодков — для этого у них просто может не хватить ресурсов. Поэтому если их дальнейшее развитие будет возможно, то только при наличии инициативы со стороны крупных банков или Центробанка.

банк
банк рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Важным фактором Сергей Хестанов считает наличие государственной поддержки на федеральном или региональном уровне.

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— Если будут выделены средства на субсидирование ставки, или же будут выдаваться госгарантии (федеральным центром или же субъектами) — банки с удовольствием разработают соответствующие кредитные программы, — отмечает он.

По мнению эксперта, в дальнейшем при разработке специализированных предложений может быть использован опыт создания программ, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства.

— Чисто технически — там все отработано. Хотя эту программу нельзя назвать сверхуспешной, какую-то пользу она, безусловно, приносит, — заключил эксперт.

Среди условий, необходимых для дальнейшего развития механизмов ответственного финансирования в России, составители исследования выделяют повышение осведомленности среди представителей банковского сектора и проведение образовательных мероприятий для сотрудников, совершенствование существующей системы государственного регулирования в этой сфере, а также более активное участие со стороны Банка России, крупнейших кредитных организаций и банков, входящих в международные финансовые группы, большинство из которых уже начали внедрять аналогичные практики в других странах.

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