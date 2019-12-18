Продукт позеленел: может ли «экологичный» бизнес рассчитывать на особые условия в банках
Для финансированная проектов, связанных с альтернативной энергетикой, электротранспортом и созданием современных очистных сооружений могут применяться специальные банковские продукты — такие предложения могут быть актуальны как для реализации крупных стратегических проектов, так и для малых предприятий, нуждающихся, например, в средствах на модернизацию производства. Однако большинство российских банков не осведомлены о возможностях так называемого ответственного или «зеленого» финансирования. При этом некоторые организации уже участвуют в классических «зеленых» проектах, следует из первого в России исследования, посвященного этой теме — его результаты были обнародованы в понедельник, 16 декабря. В нем, помимо прочего, указывается, что использование таких инструментов может быть выгодно и самим кредитным организациям: за счет этого они могут повысить устойчивость портфеля и улучшить репутацию — в том числе, за рубежом. «Известия» изучили материалы исследования и попросили экспертов рассказать, готова ли отечественная банковская система к внедрению новых механизмов.
Посчитали ответственных
Представленное в понедельник исследование стало первой попыткой проанализировать, насколько активно российские банки применяют практики ответственного финансирования, которые достаточно широко применяются на мировом уровне, следует из текста документа (есть в распоряжении «Известий»).
«Само банковское сообщество занимает все более активную позицию в вопросах ответственного и зеленого финансирования (…) То, что происходит на западных и восточных рынках, постепенно начинает затрагивать и российский финансовый рынок», — отмечают составители.
Исследование проводили совместно Всемирный фон дикой природы (WWF) России, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Аналитический центр Национального рейтингового агентства.
Европейский банк реконструкции и развития
К практикам ответственного финансирования относятся, в том числе, специальные банковские продукты, созданные для проектов из «зеленого» сектора; включение потенциальных экологических рисков в систему оценки компании-заемщика, а также наличие собственной программы корпоративной социальной ответственности и готовность оценивать углеводородный след банковского портфеля. Важным также является наличие информации об этом в публичном доступе.
Для проведения исследования были выбраны крупнейшие в России банки по объемам собственного капитала, а также организации, имеющие опыт работы международными финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.
Всего в выборку вошли 22 организации. На первом этапе эксперты изучали документы, размещенные в открытом доступе, на втором — проводили интервью с представителями банков, выразивших готовность к сотрудничеству.
Большинство банков-участников в принципе оказались не осведомлены о принципах и механизмах ответственного финансирования. Подробная, продуманная и публичная программа следования принципам устойчивого развития (разработаны для того, чтобы минимизировать возможный ущерб для окружающей среды) оказалась лишь у пяти участников. Собственная политика в отношении ответственного финансирования была лишь у одного банка. В то же время, выяснилось, что целый ряд организаций уже реализует «зеленые» проекты, однако не рассматривает их в этом ключе.
«Зеленые» задачи
Финансовые организации во всем мире сегодня все больше внимания уделяют вопросам, связанным с существующими экологическими и климатическими рисками, подтвердил «Известиям» Василий Солодков, директор Банковского института, академический руководитель образовательной программы «Финансовый аналитик» НИУ ВШЭ.
— На мировом уровне эта проблема обсуждается достаточно серьезно. И причина проста — все видят глобальные климатические изменения. Поэтому хотя везде есть группы, заинтересованные в сохранении прежнего уклада, большинство стран, конечно, серьезно озабочены возможностью создания новых <экономических> моделей, — отметил эксперт.
При этом хотя опубликованное исследование стало первым, посвященным непосредственно банковскому сектору, для России это уже не первое обращение к теме «зеленой» экономики. О том, что в стране на национальном уровне могут быть разработаны соответствующие инструменты, в середине октября сообщали в Центробанке. Там также отмечали, что из-за отсутствия продуманного набора правил в этой сфере российские организации — в том числе, компании, работающие на экспорт, — вынуждены следовать условиям, установленным другими государствами.
На международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога»
Проекты, на которые привлекаются «зеленые» финансы, могут быть различными — от «арктических», связанных, например, с переходом судов на использование более экологичных видов топлива, в том числе, сжиженного природного газа (такие инициативы уже реализуются в России) до развития альтернативных источников энергии, повышения энергоэффективности, разработки электротранспорта и создания современных очистных сооружений, следует из материалов исследования.
В России в эту категорию попадает, в том числе, часть задач, заложенных в рамках нацпроектов. О перспективах использования инструментов «зеленой» экономики (в первую очередь, целевых «зеленых» облигаций) для финансирования этих инициатив в феврале 2019-го говорила советник министра экономического развития Марина Слуцкая.
Устойчивый портфель
Среди уже реализованных отечественными банками проектов, которые можно отнести к «зеленым», большая часть связана с возобновляемой энергетикой и электротранспортом, рассказал «Известиям» директор программы «Зеленая экономика» WWF России и один из составителей исследования Михаил Бабенко. Тем не менее, по его словам, пока финансовые организации не стремятся разрабатывать отдельные продукты, предназначенные для этих направлений.
Системного подхода к работе с «зелеными» проектами в России на данный момент нет, уверен Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.
Электробусы во время парада городской техники в Москве
— В настоящее время какой-либо особенной системы финансирования «зеленых» проектов со стороны банков не существует. Некоторые банки имеют собственные маленькие «зеленые» программы, которые сводятся, как правило, к облагораживанию территорий рядом с офисами, — пояснил эксперт изданию.
Между тем, настаивают авторы исследования, развитие новых механизмов может позитивно сказаться на репутации банков — это важно, в том числе, и для развития международных партнерств. Кроме того, такие проекты, как правило, являются долгосрочными — и их наличие в портфеле банка, в свою очередь, должно повышать его устойчивость. Наличие специализированных продуктов на национальном уровне также может быть важно для обеспечения прозрачности денежных потоков, предназначенных для решения связанных с экологией задач, считают эксперты.
— Создание зеленых кредитных продуктов российскими банками, в частности, кредитование проектов по повышению энергоэффективности, не только является прибыльным направлением, но и позволяет получить достоверные данные о целевом использовании денежных средств, а также о снижении выбросов парниковых газов. Это очень важно учесть с точки зрения будущих обязательств России в рамках Парижского соглашения по климату, — считает Максим Титов, исполнительный директор ИЦ ЭНЕРПО Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Режим ожидания
В качестве практического примера авторы исследования, в том числе, указывают на кредиты, привязанные к показателям устойчивого развития (Sustainability Investment Loans).
«Механизм работы данного продукта достаточно простой: в договор о предоставлении кредитной линии между банком и заемщиком включается условие, согласно которому процентная ставка по кредиту может быть повышена или понижена в результате изменения рейтинга или другого показателя устойчивого развития компании-заемщика», — говорится в тексте документа.
На российском рынке его сегодня использует банк ING (входит в одноименную международную финансовую группу), который подписал уже с двумя российскими компаниями «уникальные кредитные соглашения, привязанные к показателям устойчивого развития», отмечается в исследовании.
Другой приведенный механизм применяется в ростовском банке «Центр-Инвест».Там предлагают специальную программу кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в энергоемких отраслях, таких, как сельское хозяйство, производство оборудования и строительство. Заем дается на модернизацию производства.
Однако в ближайшее время небольшие кредитные организации вряд ли будут заинтересованы в активном развитии специализированных продуктов, уверен Василий Солодков — для этого у них просто может не хватить ресурсов. Поэтому если их дальнейшее развитие будет возможно, то только при наличии инициативы со стороны крупных банков или Центробанка.
Важным фактором Сергей Хестанов считает наличие государственной поддержки на федеральном или региональном уровне.
— Если будут выделены средства на субсидирование ставки, или же будут выдаваться госгарантии (федеральным центром или же субъектами) — банки с удовольствием разработают соответствующие кредитные программы, — отмечает он.
По мнению эксперта, в дальнейшем при разработке специализированных предложений может быть использован опыт создания программ, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства.
— Чисто технически — там все отработано. Хотя эту программу нельзя назвать сверхуспешной, какую-то пользу она, безусловно, приносит, — заключил эксперт.
Среди условий, необходимых для дальнейшего развития механизмов ответственного финансирования в России, составители исследования выделяют повышение осведомленности среди представителей банковского сектора и проведение образовательных мероприятий для сотрудников, совершенствование существующей системы государственного регулирования в этой сфере, а также более активное участие со стороны Банка России, крупнейших кредитных организаций и банков, входящих в международные финансовые группы, большинство из которых уже начали внедрять аналогичные практики в других странах.