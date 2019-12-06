Из двух зол: атомная энергетика получила поддержку «зеленых»
В Мадриде начала работу международная конференция СОР25, посвященная вопросам изменения климата на планете. Судя по выступлениям на ней генсека ООН Антониу Гутерриша и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, тезис, что «действия человека должны быть направлены на «озеленение» энергетики, если мы хотим выжить», сохранится в качестве приоритетного. Но при его реализации уже в самом ближайшем будущем могут случиться неожиданные повороты. Так, уже сейчас «зеленые» начинают отказываться от страха перед атомной энергетикой, еще недавно бывшей главным жупелом борцов за экологию. Подробности — в материале «Известий.
Основное внимание на саммите, который продлится до 13 декабря, намерены уделить влиянию глобальных изменений климата на водные ресурсы: поднимающемуся уровню Мирового океана, таянию антарктического льда, пересыханию рек, наводнениям и засухам. На первых же заседаниях были озвучены данные, что примерно миллиард человек пострадает в той или иной мере от наступления океана на сушу, исчезнут некоторые города, слишком близко подобравшиеся к воде... Впрочем, генсек Гутерриш пояснил, что точка невозврата еще не пройдена — лишний повод приложить дополнительные усилия к решению связанных с глобальным потеплением проблем.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает с речью на конференции COP25
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила, что уже 11 декабря 2019 года начнется осуществление плана Green Deal («Зеленый курс», очевидно, по аналогии со знаменитым «Новым курсом» Рузвельта в 1930-е), предусматривающего переход европейской энергетики на использование исключительно возобновляемых источников и полный отказ от использования на электростанциях ископаемого сырья (уголь, газ, нефть) к 2050 году.
В обоих выступлениях обращает на себя внимание одна небольшая, но очень важная деталь. В речах Гутерриша и фон дер Ляйен не была занесена в список врагов человечества ядерная энергетика. Чем завершится мадридский саммит СОР25, говорить пока рано, а вот остановиться на факте изменения отношения к АЭС как раз обязательно.
Атом не виноват
Ровно четыре года назад, 12 декабря 2015 года, в Париже было принято соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Все ископаемые виды топлива, используемые для выработки электроэнергии, были объявлены угрозой мировой экологии, главной причиной глобального изменения климата. Атомная же энергетика еще после Три-Майл-Айленд и Чернобыля стала для «зеленого» лобби одним из главных жупелов для общественности. Недавняя авария на АЭС в Фукусиме только усилила старые страхи.
Но за неделю с небольшим до заключения Парижского соглашения (а точнее, 3 декабря 2015 года) британская The Guardian опубликовала статью четырех видных американских ученых (Джеймс Хансен, Кен Калдейра, Том Уигли и Керри Эмануэль), поставивших под сомнение уместность страха экологов перед атомной энергетикой. Статья называлась «Ядерная энергия — единственная возможность противостоять изменению климата».
Вид на строящуюся Ленинградскую АЭС
«Программа решения проблемы климата должна основываться на фактах, а не на предрассудках. Вместе с возобновляемыми источниками именно ядерная энергетика будет определять, достигнет мир важнейших климатических целей или нет», — заявили специалисты, ни один из которых при этом не поставил под сомнение сам факт глобального потепления.
Что неудивительно: Хансен одним из первых предупредил о вредном воздействии двуокиси углерода на климат, выступив перед конгрессом США еще в далеком 1988 году. В то время ученый занимал пост директора Института космических исследований имени Годдарда, активно участвовал в манифестациях против добычи угля и даже был однажды задержан полицией во время одной из акций. Эмануэль работает в Массачусетском технологическом институте, автор более чем 200 научных работ в области метеорологии. Калдейра, с чьей подачи в науке появился термин «закисление океана», занимается геологией и климатологией в Стэнфорде. Уигли — сотрудник научно-исследовательской Университетской корпорации по изучению атмосферных ресурсов.
Все они работали в разных местах, не были ранее связаны друг с другом, обладали разными научными взглядами и политическими пристрастиями. Но все четверо сошлись в одном: «вырубка лесов для получения биотоплива и перекрытие рек дамбами для гидроэнергетики — возобновляемых источников энергии — могут иметь жуткие экологические последствия». В отличие от атомной энергетики, только за прошедшие полвека, по словам авторов, избавившей человечество от 60 млрд т двуокиси углерода.
На ученых обрушилась лавина критики. Профессор истории науки Гарварда Наоми Орескес на страницах той же газеты даже назвала их авторами и основателями «нового филиала дениализма» (формы мировоззрения, основанной на отрицании человеком реальности, которая противоречит его личным убеждениям, и выражается в отказе им принять эмпирически проверяемую точку зрения из-за нежелания отказаться от своей собственной. — «Известия»).
Однако главное было сделано: идея категорического отказа от источников, позволяющих стабильно (вне зависимости от погоды) вырабатывать 20% потребляемой в мире электроэнергии, была поставлена под сомнение. Процесс возврата атомной энергетике статуса «чистой» пошел. В СМИ начали появляться объективные статистические данные, показывавшие, что АЭС в конечном счете даже более экологичны, чем, скажем, ветряные электростанции (в лопастях которых к тому же гибнут тысячи птиц) или солнечные панели.
Атомные электростанции за весь цикл производства 1 кВт·ч электроэнергии выбрасывают в атмосферу 6 г CO2. При этом выброс ветряных составляет 11 г двуокиси углерода на каждый киловатт-час, а солнечных — 80 г. А в случае пасмурной погоды или полного штиля придется заставлять работать угольные электростанции (820 г CO2 на 1 кВт·ч) и газовые турбины (420 г CO2 на 1 кВт·ч).
Ситуации вовсе не из разряда невероятных теорий. По данным журнала Forbes, в июне 2019 года Германия в течение трех суток оставалась в ситуации, грозящей стране тотальным блэкаутом. И спасла немецкое государства только перекачка энергии из других стран. Но если соседняя Франция — донор евросоюзной энергосистемы — закроет все свои 54 атомных реактора, вырабатывающих 75% общего объема производимого в стране электричества, то жить при свечах, похоже, придется привыкать всей Центральной Европе.
На что потратить деньги
В сентябре нынешнего года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о разработанном плане ускорения перехода страны на экологически чистое производство электричества. Напомним, что Германия уже обещала закрыть все свои атомные станции к 2022 году. Для того чтобы создать им замену, немецкое правительство выделит €40 млрд на «природоохранные мероприятия, которые позволят сократить выбросы углекислоты в атмосферу на 55% к 2030 году». Реализация программы с учетом наращиваемых закупок Германией газа и желанием избавиться от АЭС выглядит весьма сомнительной. Подобного рода программу готовят и для ЕС в целом, только там речь идет о €50 млрд, но зато это — только на первом этапе.
Однако на уровне «зеленых» партий различных стран и сочувствующих им организаций начинается движение в пользу развития АЭС. 28 ноября 2019 года Европарламент принял заявление о поддержке атомной энергетики и призвал пересмотреть поправку 56 к проекту декларации к саммиту в Мадриде, гласившую, что «ядерная энергия не является ни безопасной, ни экологически или экономически устойчивой. Поэтому следует разработать справедливую стратегию перехода к поэтапной ликвидации ядерной энергетики в ЕС, включая предоставление новых рабочих мест для людей, работающих в этом секторе, и планы безопасного демонтажа атомных электростанций и безопасной обработки и долгосрочного удаления ядерных отходов».
Для того чтобы полностью переменить мнение, евродепутатам потребовалась всего пара дней. Уже 30 ноября было установлено, что «ядерная энергетика — экологически чистая». Инициаторами разворота, как выяснилось, стала группа парламентариев из Франции от партии «Демократическое движение» с Франсуа Байру. Теперь упомянутый выше проект с внесенной в него поправкой будет представлен на мадридской СОР25, обсужден там и, видимо, одобрен.
«В дебатах о климате, как и в любом другом вопросе, связанном с окружающей средой, существуют огромные различия между тем, что говорят ученые, тем, что делают политики, и тем, что в конечном итоге приходит к гражданам. На этот раз мы видим, что подтвержденные многими учеными данные действительно пересекли пропасть, отделяющую их от политиков, — прокомментировала для испанского издания El Confidencial Иоханна Кохвакка, руководитель подразделения «Финские зеленые для науки и техники» Финской зеленой партии (Vihreät-De Gröna). — Кажется, информация дошла и до рядовых граждан: в нашей партии «зеленых» был проведен опрос с целью выяснить отношение людей к ядерной энергетике. Впервые за многие годы за нее высказалось больше партийцев чем против — 32% и 28% соответственно».
Бывшая железорудная шахта «Конрад» в немецком городе Зальцгиттер, где продолжается строительство хранилища ядерных отходов
Впрочем, радоваться за АЭС, как настоящие, так и будущие, пока рано, считает финская активистка. «У нас противоречивый сценарий: Европа заявляет, что будет выступать за наращивание атомной энергии, но большинство ее стран при этом говорят, что закроют свои реакторы как можно скорее. И кто из всей этой массы политиков прав? Надо, наверное, послушать того, кто действительно знает предмет».
МАГАТЭ поможет
Такой человек в Мадрид приехал и на СОР25 выступит. Это новый глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, который в первом своем интервью на посту гендиректора испанскому изданию АВС отметил: «Мы не лоббисты атомной энергетики, но у нас есть ответственность, которая обозначена нашим собственным уставом, и мы должны предоставить всем информацию, являющуюся научным доказательством. Это не политическое или идеологическое убеждение. Это практика. Ядерная энергия — это чистая энергия. Это энергия, которая производит очень малые объемы выбросов парниковых газов, практически такие же, как и гидроэнергия. И меньше, чем солнечная или ветровая энергия. Это факты, которые должны быть зафиксированы в любых серьезных дебатах по изменению климата».
Гросси напоминает, что, несмотря на пессимизм, возникший в обществе после аварии на «Фукусиме», в 2011 году в мире появилось 37 новых АЭС и еще более 20 строится сейчас. «МАГАТЭ должно быть вовлечено в международные усилия по защите климата. Я глубоко убежден, что ядерная энергетика является не проблемой, а одной из составляющих решения проблемы климатических изменений. И саммит COP25 в Мадриде — идеальная платформа, чтобы рассказать людям об этом», — считает он.
Рафаэль Гросси
По данным МАГАТЭ, к 2040 году две трети работающих сегодня АЭС должны быть закрыты по истечении сроков эксплуатации. Но потребность человечества в электроэнергии растет, для ее удовлетворения к тому же 2040 году требуется удвоить число атомных станций. Иначе — только уголь, нефть и газ.
Пожалуй, у здравого смысла в играх с глобальным потеплением появляется шанс быть услышанным и реализованным.