Из двух зол: атомная энергетика получила поддержку «зеленых»

В Мадриде начала работу международная конференция СОР25, посвященная вопросам изменения климата на планете. Судя по выступлениям на ней генсека ООН Антониу Гутерриша и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, тезис, что «действия человека должны быть направлены на «озеленение» энергетики, если мы хотим выжить», сохранится в качестве приоритетного. Но при его реализации уже в самом ближайшем будущем могут случиться неожиданные повороты. Так, уже сейчас «зеленые» начинают отказываться от страха перед атомной энергетикой, еще недавно бывшей главным жупелом борцов за экологию. Подробности — в материале «Известий.

Основное внимание на саммите, который продлится до 13 декабря, намерены уделить влиянию глобальных изменений климата на водные ресурсы: поднимающемуся уровню Мирового океана, таянию антарктического льда, пересыханию рек, наводнениям и засухам . На первых же заседаниях были озвучены данные, что примерно миллиард человек пострадает в той или иной мере от наступления океана на сушу, исчезнут некоторые города, слишком близко подобравшиеся к воде... Впрочем, генсек Гутерриш пояснил, что точка невозврата еще не пройдена — лишний повод приложить дополнительные усилия к решению связанных с глобальным потеплением проблем.

V1 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает с речью на конференции COP25 Фото: REUTERS/Sergio Perez

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила, что уже 11 декабря 2019 года начнется осуществление плана Green Deal («Зеленый курс», очевидно, по аналогии со знаменитым «Новым курсом» Рузвельта в 1930-е), предусматривающего переход европейской энергетики на использование исключительно возобновляемых источников и полный отказ от использования на электростанциях ископаемого сырья (уголь, газ, нефть) к 2050 году.

В обоих выступлениях обращает на себя внимание одна небольшая, но очень важная деталь. В речах Гутерриша и фон дер Ляйен не была занесена в список врагов человечества ядерная энергетика. Чем завершится мадридский саммит СОР25, говорить пока рано, а вот остановиться на факте изменения отношения к АЭС как раз обязательно.

Атом не виноват

Ровно четыре года назад, 12 декабря 2015 года, в Париже было принято соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Все ископаемые виды топлива, используемые для выработки электроэнергии, были объявлены угрозой мировой экологии, главной причиной глобального изменения климата. Атомная же энергетика еще после Три-Майл-Айленд и Чернобыля стала для «зеленого» лобби одним из главных жупелов для общественности. Недавняя авария на АЭС в Фукусиме только усилила старые страхи.

Но за неделю с небольшим до заключения Парижского соглашения (а точнее, 3 декабря 2015 года) британская The Guardian опубликовала статью четырех видных американских ученых (Джеймс Хансен, Кен Калдейра, Том Уигли и Керри Эмануэль), поставивших под сомнение уместность страха экологов перед атомной энергетикой. Статья называлась «Ядерная энергия — единственная возможность противостоять изменению климата».

М2 Вид на строящуюся Ленинградскую АЭС Фото: ТАСС/Петр Ковалев

«Программа решения проблемы климата должна основываться на фактах, а не на предрассудках. Вместе с возобновляемыми источниками именно ядерная энергетика будет определять, достигнет мир важнейших климатических целей или нет», — заявили специалисты, ни один из которых при этом не поставил под сомнение сам факт глобального потепления.

Что неудивительно: Хансен одним из первых предупредил о вредном воздействии двуокиси углерода на климат, выступив перед конгрессом США еще в далеком 1988 году. В то время ученый занимал пост директора Института космических исследований имени Годдарда, активно участвовал в манифестациях против добычи угля и даже был однажды задержан полицией во время одной из акций. Эмануэль работает в Массачусетском технологическом институте, автор более чем 200 научных работ в области метеорологии. Калдейра, с чьей подачи в науке появился термин «закисление океана», занимается геологией и климатологией в Стэнфорде. Уигли — сотрудник научно-исследовательской Университетской корпорации по изучению атмосферных ресурсов.

Все они работали в разных местах, не были ранее связаны друг с другом, обладали разными научными взглядами и политическими пристрастиями. Но все четверо сошлись в одном: «вырубка лесов для получения биотоплива и перекрытие рек дамбами для гидроэнергетики — возобновляемых источников энергии — могут иметь жуткие экологические последствия». В отличие от атомной энергетики, только за прошедшие полвека, по словам авторов, избавившей человечество от 60 млрд т двуокиси углерода.

На ученых обрушилась лавина критики. Профессор истории науки Гарварда Наоми Орескес на страницах той же газеты даже назвала их авторами и основателями «нового филиала дениализма» (формы мировоззрения, основанной на отрицании человеком реальности, которая противоречит его личным убеждениям, и выражается в отказе им принять эмпирически проверяемую точку зрения из-за нежелания отказаться от своей собственной. — «Известия»).

М3 Фото: ТАСС/DPA/Oliver Berg

Однако главное было сделано: идея категорического отказа от источников, позволяющих стабильно (вне зависимости от погоды) вырабатывать 20% потребляемой в мире электроэнергии, была поставлена под сомнение. Процесс возврата атомной энергетике статуса «чистой» пошел. В СМИ начали появляться объективные статистические данные, показывавшие, что АЭС в конечном счете даже более экологичны, чем, скажем, ветряные электростанции (в лопастях которых к тому же гибнут тысячи птиц) или солнечные панели.

Атомные электростанции за весь цикл производства 1 кВт·ч электроэнергии выбрасывают в атмосферу 6 г CO2. При этом выброс ветряных составляет 11 г двуокиси углерода на каждый киловатт-час, а солнечных — 80 г. А в случае пасмурной погоды или полного штиля придется заставлять работать угольные электростанции (820 г CO2 на 1 кВт·ч) и газовые турбины (420 г CO2 на 1 кВт·ч).

Ситуации вовсе не из разряда невероятных теорий. По данным журнала Forbes, в июне 2019 года Германия в течение трех суток оставалась в ситуации, грозящей стране тотальным блэкаутом. И спасла немецкое государства только перекачка энергии из других стран. Но если соседняя Франция — донор евросоюзной энергосистемы — закроет все свои 54 атомных реактора, вырабатывающих 75% общего объема производимого в стране электричества, то жить при свечах, похоже, придется привыкать всей Центральной Европе.

На что потратить деньги

В сентябре нынешнего года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о разработанном плане ускорения перехода страны на экологически чистое производство электричества. Напомним, что Германия уже обещала закрыть все свои атомные станции к 2022 году. Для того чтобы создать им замену, немецкое правительство выделит €40 млрд на «природоохранные мероприятия, которые позволят сократить выбросы углекислоты в атмосферу на 55% к 2030 году». Реализация программы с учетом наращиваемых закупок Германией газа и желанием избавиться от АЭС выглядит весьма сомнительной. Подобного рода программу готовят и для ЕС в целом, только там речь идет о €50 млрд, но зато это — только на первом этапе.

М3 Фото: ТАСС/dpa/Fredrik von Erichsen

Однако на уровне «зеленых» партий различных стран и сочувствующих им организаций начинается движение в пользу развития АЭС. 28 ноября 2019 года Европарламент принял заявление о поддержке атомной энергетики и призвал пересмотреть поправку 56 к проекту декларации к саммиту в Мадриде , гласившую, что «ядерная энергия не является ни безопасной, ни экологически или экономически устойчивой. Поэтому следует разработать справедливую стратегию перехода к поэтапной ликвидации ядерной энергетики в ЕС, включая предоставление новых рабочих мест для людей, работающих в этом секторе, и планы безопасного демонтажа атомных электростанций и безопасной обработки и долгосрочного удаления ядерных отходов».

Для того чтобы полностью переменить мнение, евродепутатам потребовалась всего пара дней. Уже 30 ноября было установлено, что «ядерная энергетика — экологически чистая». Инициаторами разворота, как выяснилось, стала группа парламентариев из Франции от партии «Демократическое движение» с Франсуа Байру. Теперь упомянутый выше проект с внесенной в него поправкой будет представлен на мадридской СОР25, обсужден там и, видимо, одобрен.

«В дебатах о климате, как и в любом другом вопросе, связанном с окружающей средой, существуют огромные различия между тем, что говорят ученые, тем, что делают политики, и тем, что в конечном итоге приходит к гражданам. На этот раз мы видим, что подтвержденные многими учеными данные действительно пересекли пропасть, отделяющую их от политиков, — прокомментировала для испанского издания El Confidencial Иоханна Кохвакка, руководитель подразделения «Финские зеленые для науки и техники» Финской зеленой партии (Vihreät-De Gröna). — Кажется, информация дошла и до рядовых граждан: в нашей партии «зеленых» был проведен опрос с целью выяснить отношение людей к ядерной энергетике. Впервые за многие годы за нее высказалось больше партийцев чем против — 32% и 28% соответственно».

М4 Бывшая железорудная шахта «Конрад» в немецком городе Зальцгиттер, где продолжается строительство хранилища ядерных отходов Фото: ТАСС/dpa/Julian Stratenschulte

Впрочем, радоваться за АЭС, как настоящие, так и будущие, пока рано, считает финская активистка . «У нас противоречивый сценарий: Европа заявляет, что будет выступать за наращивание атомной энергии, но большинство ее стран при этом говорят, что закроют свои реакторы как можно скорее. И кто из всей этой массы политиков прав? Надо, наверное, послушать того, кто действительно знает предмет».

МАГАТЭ поможет

Такой человек в Мадрид приехал и на СОР25 выступит. Это новый глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, который в первом своем интервью на посту гендиректора испанскому изданию АВС отметил: «Мы не лоббисты атомной энергетики, но у нас есть ответственность, которая обозначена нашим собственным уставом, и мы должны предоставить всем информацию, являющуюся научным доказательством. Это не политическое или идеологическое убеждение. Это практика. Ядерная энергия — это чистая энергия. Это энергия, которая производит очень малые объемы выбросов парниковых газов, практически такие же, как и гидроэнергия. И меньше, чем солнечная или ветровая энергия. Это факты, которые должны быть зафиксированы в любых серьезных дебатах по изменению климата».

Гросси напоминает, что, несмотря на пессимизм, возникший в обществе после аварии на «Фукусиме», в 2011 году в мире появилось 37 новых АЭС и еще более 20 строится сейчас. « МАГАТЭ должно быть вовлечено в международные усилия по защите климата. Я глубоко убежден, что ядерная энергетика является не проблемой, а одной из составляющих решения проблемы климатических изменений. И саммит COP25 в Мадриде — идеальная платформа, чтобы рассказать людям об этом», — считает он.

V5 Рафаэль Гросси Фото: Global Look Press/Xinhua/Guo Chen

По данным МАГАТЭ, к 2040 году две трети работающих сегодня АЭС должны быть закрыты по истечении сроков эксплуатации. Но потребность человечества в электроэнергии растет, для ее удовлетворения к тому же 2040 году требуется удвоить число атомных станций. Иначе — только уголь, нефть и газ.

Пожалуй, у здравого смысла в играх с глобальным потеплением появляется шанс быть услышанным и реализованным.