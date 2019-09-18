Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» уменьшит выбросы углекислого газа

Проект российской плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» поможет избежать около полумиллиона тонн выбросов углекислого газа в год. Об этом сообщает издание The Independent.

«В то время, как многие сторонники использования возобновляемой энергии считают, что будущее технологическое развитие решит многочисленные недостатки ее источников, лишь немногие полагают, что технический прогресс возможен и для атомной энергетики», — пояснил автор статьи. Он отметил, что многие нововведения отвергаются или считаются «опасными» несмотря на то, что атомные станции являются одним из главных низкоуглеродных энергетических источников.

«В качестве примера можно привести плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов», которую в Greenpeace назвали «Чернобылем на льду», создав опасения еще до того, как судно отправилось из Мурманска в арктический регион России. Это запугивание игнорирует факт того, что станция должна заменить угольную электростанцию и стареющую (Билибинскую. — Ред.) АЭС, что поможет избежать около полумиллиона тонн выбросов углекислоо газа в год», — объяснил автор.

В публикации уточняется, что при производстве солнечных панелей и ветряных турбин используются материалы, опасные для окружающей среды. «В отличие от ядерных отходов не существует адекватных планов по устранению этих побочных продуктов, которые, как ожидается, достигнут объема в 78 млн т к 2050 году».

Издание отмечает, что, согласно данным Международного энергетического агентства, атомная энергия — второй по объему «чистый» энергетический источник в мире, на ее долю приходится 10% мировой выработки электроэнергии. На первом месте расположилась гидроэнергетика.

14 сентября плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке. После швартовки и подключения к сетям ПЭБ станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Мощность «Академика Ломоносова» составляет 70 МВт. ПАТЭС предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С. После ввода в эксплуатацию количество АЭС в России увеличится с 10 до 11.

В конце июня «Росэнергоатом» получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет — до 2029 года.