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Энергоблок отключился на Белоярской АЭС в Свердловской области

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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На Белоярской АЭС в Свердловской области произошло отключение энергоблока № 4 из-за ложного срабатывания одной из защитных систем. Об этом сообщается на сайте компании «Росэнергоатом».

Энергоблок отключился 18 августа в 9:15 (7:15 мск). Инцидент не повлиял на радиационный фон на территории станции и в ее окрестностях.

«Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу», — говорится в сообщении.

Энергоблок № 3 продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок, АЭС работает в штатном режиме. На энергосистему Урала отключение также не повлияло, пишет ТАСС.

Отключение энергоблока № 4 происходит второй раз за лето. Первый инцидент произошел 12 июля из-за поступившего сигнала о неисправности одного из конденсаторов генераторного выключателя. Энергоблок возобновил работу 16 июля.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Станция находится в 45 км от Екатеринбурга. На ней находятся разные типы ректоров — два на тепловых нейтронах и два на быстрых нейтронах. Данная АЭС является самой старой из действующих в России.

18 июля на Калининской АЭС отключились три энергоблока из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов станции. Все четыре энергоблока были выведены на полную мощность через два дня. Тогда радиационный фон остался в норме, на потребителей инцидент не повлиял.

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