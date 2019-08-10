Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
В Германии 9 августа снесли охладительную башню атомной электростанции Мюльхайм-Керлих. Впечатляющие кадры ее подрыва опубликовали в Сети.
После мощного хлопка башня буквально складывается пополам. При этом нижняя часть градирни осталась невредима.
Эксперты назвали ее снос с помощью взрыва довольно рискованным, так как башня находилась слишком близко к реактору.
АЭС Мюльхайм-Керлих была построена в 1986 году, однако через два года ее работу остановили из-за неверного разрешения на строительство. В 1998 году суд окончательно запретил вводить станцию в эксплуатацию, но снести ее решили только сейчас, уточняет телеканал «Звезда».
С 2000 года в Германии вступил в силу мораторий на строительство новых АЭС, а к 2029 году Берлин решил полностью закрыть все атомные станции.
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.