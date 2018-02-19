Башенный кран рухнул при демонтаже в Пермском крае

В селе Добрянка Пермского края рухнул строительный кран при проведении работ по демонтажу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В селе Добрянка в районе дома 11 на улице Победы произошло падение башенного крана во время его демонтажа. Никто не пострадал», — цитирует агентство своего собеседника.

В результате инцидента были повреждены четыре автомобиля, находившихся рядом со стройплощадкой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Последний раз о случае падения крана сообщалось 31 января. Инцидент произошел в Удмуртии, жертвой происшествия стал каменщик.