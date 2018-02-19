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Двое детей погибли при пожаре в доме в Пермском крае

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В селе Лызиб Соликамского района Пермского края вспыхнул пожар в деревянном одноэтажном доме, жертвами происшествия стали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 18 февраля. В результате пожара погиб четырехлетний мальчик и его двухлетняя сестра. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Отмечается, что на телах погибших следов насильственного преступления не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначаются судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее портал iz.ru сообщал о пожаре в городе Кемерово, при котором погибли женщина и два ее ребенка.

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