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При пожаре в частном доме в Кемерово погибли три человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Заводском районе города Кемерово вспыхнул пожар в частном доме, в результате возгорания погибли женщина и два ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области.

Инцидент произошел 18 февраля. По предварительным данным, пожар мог быть вызван непотушенной золой, оставленной на веранде дома. Точная причина будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

Жертвами пожара стали 44-летняя женщина и две ее дочери в возрасте 19 и 10 лет. По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется расследование дела.

Последний раз о пожаре в Кемерово сообщалось 8 февраля. Тогда огонь вспыхнул в девятиэтажном общежитии. Потребовалась эвакуация более 20 человек, еще пятеро пострадали.

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