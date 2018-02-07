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Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Кемеровской области

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Кемеровской области, передает «РИА Новости». Еще один горняк пострадал. 

Инцидент произошел на шахте «Осинниковская». В момент обрушения под землей находились 125 человек. 

«Произошло обрушение породы в забое, на тот момент под землей находились 125 человек, восемь из них на аварийном участке. По предварительным данным, один человек погиб, еще один травмирован», — говорится в сообщении агентства.

Все, кто находился на аварийном участке, вышли на поверхность. На месте происшествия работают два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО). Работы на шахте приостановлены.

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