СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Кузбассе

По факту обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области ведется проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета РФ.

«Пока доследственная проверка начата», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в момент обрушения на шахте работали 120 человек.

В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал. В зоне аварии находились восемь горняков, все они вышли на поверхность. На месте происшествия работают два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО).