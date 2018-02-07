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СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Кузбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По факту обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области ведется проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета РФ.

«Пока доследственная проверка начата», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в момент обрушения на шахте работали 120 человек.

В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал. В зоне аварии находились восемь горняков, все они вышли на поверхность. На месте происшествия работают два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО).

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