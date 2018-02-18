В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели детей при пожаре

В Екатеринбурге возбудили дело после гибели троих малолетних детей в результате пожара в квартире жилого дома.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, в многоэтажке на Сиреневом бульваре, сообщается на сайте СК РФ по Свердловской области.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали из здания 34 человека. Непосредственно из горящей квартиры удалось спасти двух женщин.

По предварительным данным, взрослые из квартиры, где произошло возгорание, были пьяны. Среди них был отец погибших детей.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. На месте работает следственная группа, допрашиваются свидетели.