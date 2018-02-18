Трое детей погибли и трое взрослых пострадали при пожаре в Екатеринбурге

Трое детей погибли от отравления дымом при пожаре в квартире в Екатеринбурге. Также в результате случившегося пострадали трое взрослых, они были госпитализированы.

Об этом сообщает представитель управления МВД по Свердловской области. Отмечается, что среди погибших два мальчика в возрасте четырех и пяти лет, а также двухлетняя девочка.

Информация о возгорании в квартире поступила в полицию в 18.30 по местному времени (16.30 мск). Прибывшим на место пожарным пришлось взломать дверь квартиры, передает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, находившиеся в квартире взрослые были пьяны. Среди них был отец погибших детей и его сожительница, а также их знакомая.