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Двое детей погибли при пожаре на Ставрополье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожар в частном домовладении Минераловодского городского округа Ставропольского края унес жизни двоих детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар произошел около 15:00 в одном из жилых домов в поселке Марьяны Колодцы. В результате пламя охватило 50 кв. м. На месте пожара были найдены двое погибших детей.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства случившегося.

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