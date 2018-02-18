Двое детей погибли при пожаре на Ставрополье

Пожар в частном домовладении Минераловодского городского округа Ставропольского края унес жизни двоих детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар произошел около 15:00 в одном из жилых домов в поселке Марьяны Колодцы. В результате пламя охватило 50 кв. м. На месте пожара были найдены двое погибших детей.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства случившегося.