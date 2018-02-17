В Екатеринбурге спавший хозяин горевшей квартиры избил пожарного

В Екатеринбурге в ночь на 17 февраля жилец горевшей квартиры избил пожарного.

Прибывший по вызову пожарный расчет обнаружил задымление, но дверь квартиры никто не открывал. Тогда пожарные взломали вход в помещение.

Пьяный хозяин, спавший до приезда бригады, напал на одного из сотрудников пожарной службы. «В результате конфликта сотрудник МЧС получил телесные повреждения», — отмечается в официальном заявлении городского управления МВД.

Нападавший доставлен в отделение, пожарный направлен на медицинскую экспертизу, отмечает «Интерфакс».