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Пожар на территории туберкулезного центра в Москве ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Возгорание на территории туберкулезной больницы в Москве ликвидировано. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

«Пожар ликвидирован, осуществляется проливка и разборка сгоревших конструкций», — заявили в ведомстве.

Напомним, огонь вспыхнул в доме по адресу: ул. Барболина, 3/5, утром 19 февраля. Деревянное одноэтажное здание является административным. Горят деревянные перекрытия и кровля. Огнем было охвачено 200 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего предстоит установить специалистам. 

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