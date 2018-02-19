Пожар на территории туберкулезного центра в Москве ликвидирован

Возгорание на территории туберкулезной больницы в Москве ликвидировано. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

«Пожар ликвидирован, осуществляется проливка и разборка сгоревших конструкций», — заявили в ведомстве.

Напомним, огонь вспыхнул в доме по адресу: ул. Барболина, 3/5, утром 19 февраля. Деревянное одноэтажное здание является административным. Горят деревянные перекрытия и кровля. Огнем было охвачено 200 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего предстоит установить специалистам.