Рабочий погиб в результате падения стрелы крана в Удмуртии

СК проводит проверку по факту гибели каменщика в результате падения стрелы башенного крана в Удмуртии. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

ЧП произошло во вторник, 30 января, около 14:00 по местному времени на одном из объектов Ельниковского нефтяного месторождения в Каракулинском районе. Падение стрелы крана МГК-25 произошло в ходе погрузочных работ. В результате погиб 56-летний каменщик, который был работником организации «Можгинское строительное объединение». Как сообщает ИА «Сусанин», тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

СК проводит доследственную проверку по данному факту. Следователи изучают техническую документацию, проводят опрос свидетелей инцидента и руководства предприятия.

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