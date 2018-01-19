Один человек погиб при обрушении строительного крана в Кирове

Один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушения строительного крана в Кирове.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора региона по взаимодействию со средствами массовой информации Дениса Сухомлина, погиб крановщик, другой рабочий был доставлен в больницу.

Напомним, башенный кран упал на жилой двухэтажный дом, расположенный на улице Мопра. По факту произошедшего организована проверка. Выясняются причины инцидента.