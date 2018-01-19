Строительный кран упал на жилой дом в Кирове

Строительный кран обрушился на жилой дом в Кирове. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один машинист.

Как передает портал «ProГород» со ссылкой на местных жителей, инцидент произошел около 9:30 утра на улице МОПРа.

«В кабине находился машинист. Он ударился головой, его увезли на скорой помощи. Кроме рабочего, никто не пострадал, кран упал в сторону на землю. Строения и автомобили рядом не затронуло. Возможная причина — сбой в электронике», — сообщил собеседник издания.

Уточняется, что в доме проживал 41 человек, все жильцы были эвакуированы.