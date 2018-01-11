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Бензовоз с топливом и автокран провалились под лед на реке в Иркутской области

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Фото: ТАСС/Алексей Давыдов
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Автокран и бензовоз провалились под лед при попытке пересечь реку Лена в Киренском районе Иркутской области. Об этом  сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел еще 10 января, но известно о нем стало только сейчас, так как машины затонули в отдаленной местности вблизи села Кривая Лука, где нет сотовой связи.

«Бензовоз провалился под лед вечером в среду. Местные жители ночью пытались вытянуть его с помощью автокрана, однако тот тоже провалился под лед и сейчас буквально стоит на бензовозе, который полностью ушел под воду», — говорится в сообщении главка МЧС

Погибших в результате происшествия нет — люди успели выбраться из машин. Уточняется, что реку пересекали по несанкционированной ледовой дороге.

9 января сообщалось, что аллигаторы замерзли вместе с водой в пруду в американском штате Северная Каролина. 

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