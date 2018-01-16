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Трактор провалился в реку Лена при попытке вытащить бензовоз и автокран

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Трактор провалился под лед на реке Лена возле села Кривая Лука в Киренском районе Иркутской области при попытке вытащить бензовоз и автокран, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГУ МЧС РФ по региону.

По данным агентства, инцидент произошел после того, как на прошлой неделе бензовоз с 20 т топлива и пытавшийся достать его автокран «Урал» ушли под воду.

«Трактор выгнали на реку, лед не выдержал и провалился», — сказал представитель агентства.

По его словам, спасатели планировали вытянуть на берег затонувшую технику с помощью лебедок, но местные решили задействовать в спасательной операции трактор весом в 25 т.

Отмечается, что это второй за сутки случай затопления трактора в Киренском районе. Ранее вблизи населенного пункта Ичера при попытке пересечь реку под лед провалился трактор ДТ-75, принадлежащий местному фермерскому хозяйству. По предварительным данным, водитель транспорта погиб.

В связи с игнорированием местных властей предупреждения МЧС об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, представляющими опасность для жизни, региональный главк МЧС готовит в адрес губернатора Иркутской области письмо с просьбой обратить внимание на отношение администрации Киренского района к вопросам безопасности жизнедеятельности населения.

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