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В МЧС уточнили число пострадавших при падении крана на дом в Кирове

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области
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Два человека, по уточненным данным, пострадали в результате падения строительного крана на жилой дом в Кирове. Один пострадавший доставлен в больницу, заявили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

«Один погиб, два травмированы: житель дома и сотрудник строительной организации. Житель от госпитализации отказался, работник направлен в медицинское учреждение», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы. 

Напомним, ранее сообщалось об одном пострадавшем и одном погибшем в результате происшествия.

Башенный кран упал на жилой двухэтажный дом, расположенный на улице Мопра. По факту произошедшего организована проверка. Выясняются причины инцидента.

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