Две квартиры серьезно повреждены из-за падения крана в Кирове

В доме, на который упал башенный кран в Кирове, серьезно повреждены две квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«По предварительным данным, в доме серьезно повреждены две квартиры», — рассказал РИА «Новости» представитель ведомства.

Как писал портал iz.ru, инцидент произошел в пятницу, 19 января. Башенный кран упал на жилой двухэтажный жилой дом, располагающейся на улице Мопра.

В результате инцидента погиб рабочий. Еще один рабочий получил ранения и был доставлен в больницу.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели. После ликвидации последствий падения крана будет создана комиссия, которая определит степень аварийности дома.