«Единая Россия» приостановила членство Телепнева из-за избиения диджея

Партия «Единая Россия» приостановила членство бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева из-за возбуждения против него уголовного дела.

Речь идет об истории с избиением музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в одном из клубов Перми.

«В партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии все равны перед законом», — сообщается на официальном сайте «Единой России».

Как сообщал портал iz.ru, Ширман ранее опознал экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как людей, причинивших ему увечья.

Музыкант был госпитализирован в пермскую больницу с переломом челюсти и ушибами из ночного клуба города, где произошла потасовка. По факту избиения диджея возбуждено уголовное дело.