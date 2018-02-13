Прямой эфир

Возбуждено уголовное дело после избиения Dj Smash в Перми

0
Фото: Global Look Press/Tatiana Morozova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту избиения музыканта Андрея Ширмана, выступающего под псевдонимом Dj Smash, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскую краю.

Заявление в отдел полиции № 6 от гражданина 1982 года рождение поступило 12 февраля. Мужчина утверждает, что 10 февраля в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Имя пострадавшего в сообщении не указывается.

Как писал портал iz.ru, Ширман утверждает, что 10 февраля в ночном клубе был избит бывшим депутатом заксобрания Пермского края Александром Телепневым. У музыканта были зафиксированы «открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга».

В свою очередь, сам Телепнев утверждает, что не причастен к избиению Ширмана. По словам бывшего депутата, информация, опубликованная в СМИ, является «враньем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саратове пациент больницы избил 69-летнего пенсионера
В Якутии мужчина избил фельдшера скорой при оказании помощи пациенту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017