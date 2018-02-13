Возбуждено уголовное дело после избиения Dj Smash в Перми

По факту избиения музыканта Андрея Ширмана, выступающего под псевдонимом Dj Smash, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскую краю.

Заявление в отдел полиции № 6 от гражданина 1982 года рождение поступило 12 февраля. Мужчина утверждает, что 10 февраля в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Имя пострадавшего в сообщении не указывается.

Как писал портал iz.ru, Ширман утверждает, что 10 февраля в ночном клубе был избит бывшим депутатом заксобрания Пермского края Александром Телепневым. У музыканта были зафиксированы «открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга».

В свою очередь, сам Телепнев утверждает, что не причастен к избиению Ширмана. По словам бывшего депутата, информация, опубликованная в СМИ, является «враньем».