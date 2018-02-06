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В Якутии мужчина избил фельдшера скорой при оказании помощи пациенту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Якутии фельдшер скорой помощи получила серьезные травмы при оказании помощи местному жителю с резаной раной. Об этом сообщает Минздрав Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел 5 февраля. Во время наложения повязки на рану пострадавшего в квартиру ворвался неизвестный мужчина, намереваясь избить пациента.

«Фельдшер инстинктивно хотела заслонить пациента, чтобы предотвратить дальнейшие травмы, но тут же получила от мужчины сильный удар кулаком по голове», — сказано в сообщении.

Медсестра в момент происшествия находилась позади пациента и оперативно сообщила о случившемся в полицию. Услышав звонок, нападавший покинул помещение. Медсестра заперла дверь квартиры и продолжила оказание помощи пострадавшему.

«У фельдшера станции скорой медицинской помощи диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, травма шейных позвонков. Побои документально зафиксированы, написано заявление в полицию», — добавляется в сообщении.

По данному факту ведется проверка следственным управлением СК РФ по Якутии, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

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