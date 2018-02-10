В Саратове пациент больницы избил 69-летнего пенсионера

Полиция в Саратове задержала пациента местной больницы по подозрению в избиении пожилого больного, который в результате оказался в реанимации с несколькими новыми диагнозами.

Как сообщает региональный главк МВД, инцидент произошел в ночь на пятницу, 9 февраля, в Ленинском районе Саратова. В местную больницу скорая помощь доставила 69-летнего пьяного пенсионера с гипертонией.

«В помещении городской клинической больницы в ходе возникшего конфликта телесные повреждения пенсионеру нанес 35-летний гражданин», — говорится в тексте.

В итоге пожилой мужчина попал в реанимацию с диагнозом «закрытая травма черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом правой скуловой дуги».

Подозреваемый был задержан. Как оказалось, в 2009 году он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а в 2016 году — за уклонение от отбывания лишения свободы.

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