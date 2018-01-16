Женщину избили за попытку снять побои в Якутии

Врач напал на женщину, которая пришла в медучреждение зафиксировать нанесенные ей им же побои. В Сеть попала видеозапись случившегося.

Инцидент произошел 1 января 2018 года. Жительница якутского села Иенга пришла в Золотинскую участковую больницу, чтобы снять побои, которые получила на новогодней дискотеке. В заведующем больницей Владимире Наумове женщина узнала своего обидчика, который снова принялся избивать ее, сообщает телеканал «360».

На кадрах ролика видно, как женщина беседует с врачом на тему прошедшей дискотеки, сидя напротив него. Агрессивный мужчина говорит фразу: «Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет?» и бьет женщину по руке кулаком, ругается матом и не дает женщине сказать ни слова.

«Если ты правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала», — заявляет заведующий.

После сказанного Наумов вскакивает со своего места и нападает на потерпевшую. Стоявшая рядом врач пытается разнять их, кто-то из толпы оскорбляет мужчину, и он идет в сторону защитников пострадавшей с недоброжелательным взглядом. На этом видео обрывается. По словам потерпевшей, с врачом она столкнулась 31 декабря на новогодней вечеринке, где он был со своей спутницей, и они избили ее.

По данным сайта «Комсомольской правды в Красноярске», напавший на женщину врач уже уволен. В медучреждении проводится проверка по данному факту. В Минздраве не исключают, что это не последнее увольнение в медучреждении.