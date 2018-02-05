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Появилось видео падения ребенка в канализационный колодец в Саратове

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Фото: IZ.RU
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Тело пятилетнего ребенка было обнаружено в Ленинском районе Саратова после трехчасовых поисков. Мальчик погиб в результате падения в канализационный колодец, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Дмитрий Рассказов.

«Мальчик днем пошел гулять с бабушкой и пропал из виду. После обращения бабушки в полицию по тревоге поднимался личный состав городского УМВД, были подключены все экстренные службы», — цитирует Рассказова ИА «Взгляд-инфо». 

Тело ребенка было найдено в недостроенном канализационном люке во дворе дома № 79 по проспекту 50 лет Октября. На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения, видно, что ребенок пытался выбраться из ловушки. Рядом шли люди, но они не увидели падение мальчика.

3 февраля двое малолетних братьев утонули в яме, вырытой коммунальными службами для ремонта водопровода под Новосибирском. Погибшим было 6 и 11 лет.

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