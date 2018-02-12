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Пермский депутат опроверг причастность к избиению диджея Smash

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев отрицает причастность к избиению российского диджея Smash.

Таким образом, он опроверг сообщения в прессе о том, что музыкант был госпитализирован с переломом челюсти после драки в ночном клубе Перми с участием экс-депутата и продюсера артиста.

«Сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация, всё вранье!» — написал Телепнев на странице в Facebook.

Ранее креативный директор бара в Перми Данил Гурьянов подтвердил, что драка с участием музыканта действительно была. Однако он не уточнил, кто участвовал в конфликте и что послужило его причиной.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает «РИА Новости».

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