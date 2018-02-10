Житель Екатеринбурга подрался с сотрудником скорой

Житель Екатеринбурга напал на сотрудника скорой помощи, сообщает СК по Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля у дома по улице Грибоедова, куда бригада врачей прибыла по сообщению о необходимости оказания медпомощи. У местного жителя возник конфликт с водителем фургона, в результате чего последнему из-за полученных травм пришлось обратиться в больницу.

Сейчас следователи начали проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства и причины конфликта, опросить участников инцидента и назначить судебное медосвидетельствование пострадавшему.

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