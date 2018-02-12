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DJ Smash опубликовал видео его избиения экс-депутатом в Перми

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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DJ Smash опубликовал видеоролик, на котором, по словам российского музыканта, зафиксировано, как его избивает в ночном клубе в Перми бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев.

На записи видно, как музыканту, настоящее имя которого Андрей Ширман, наносит удары мужчина, лицо которого едва различимо. Ролик дополнен титрами, на которых говорится, что удары исходят от Телепнева, и описывается, какая на нем была одежда.

В подписи к опубликованному в Instagram ролику Ширман рассказал подробности об инциденте. По словам музыканта, Телепнев ударил его в висок и в челюсть, повалив его на пол. 

После этого Телепнев и находившийся с ним в клубе предприниматель Сергей Ванкевич, по словам Ширмана, били его ногами. В результате артист получил «открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и еще много чего».

Как передавал портал iz.ru, Телепнев ранее заявил, что непричастен к избиению Ширмана, и обвинил распространившие информацию об этом СМИ во вранье. 

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