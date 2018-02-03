Главред «Спаса» назвал «вбросом» сообщения об избиении сотрудника

Сообщения о якобы имевшем место на совещании избиении генеральным директором телеканала «Спас» Борисом Корчевниковым одного из сотрудников не соответствуют действительности и являются «вбросом». Об этом заявил главный редактор телеканала Андрей Багров.

Он отметил, что этот «вброс» появился в сети после того, как «Спас» установил собственный рекорд по аудиторным показателям, увеличив свою телеаудиторию в два раза, а количество подписчиков в социальных сетях — в 3,5 раза.

«Конечно, эта новость не лучший повод для поднятия настроения хмурым зимним субботним днем. Ничего, кроме смеха, она вызвать не может, и смеются сейчас все сотрудники канала и, думаю, все те, кто хоть сколько-нибудь знают Бориса», — приводит «РИА Новости» слова Багрова.

Как передавал портал iz.ru, СМИ ранее сообщили об избиении Корчевниковым редактора архива канала «Спас» Василия Добродеева. По их данным, пострадавший засвидетельствовал побои в одной из городских поликлиник, но заявление в полицию подавать не стал.