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Главред «Спаса» назвал «вбросом» сообщения об избиении сотрудника

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Сообщения о якобы имевшем место на совещании избиении генеральным директором телеканала «Спас» Борисом Корчевниковым одного из сотрудников не соответствуют действительности и являются «вбросом». Об этом заявил главный редактор телеканала Андрей Багров.

Он отметил, что этот «вброс» появился в сети после того, как «Спас» установил собственный рекорд по аудиторным показателям, увеличив свою телеаудиторию в два раза, а количество подписчиков в социальных сетях — в 3,5 раза. 

«Конечно, эта новость не лучший повод для поднятия настроения хмурым зимним субботним днем. Ничего, кроме смеха, она вызвать не может, и смеются сейчас все сотрудники канала и, думаю, все те, кто хоть сколько-нибудь знают Бориса», — приводит «РИА Новости» слова Багрова. 

Как передавал портал iz.ru, СМИ ранее сообщили об избиении Корчевниковым редактора архива канала «Спас» Василия Добродеева. По их данным, пострадавший засвидетельствовал побои в одной из городских поликлиник, но заявление в полицию подавать не стал.

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