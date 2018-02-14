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DJ Smash опознал экс-депутата и его друга после своего избиения в Перми

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomohov
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Музыкант Андрей Ширман, выступающий под псевдонимом DJ Smash, в ходе процедуры опознания указал на экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича как на людей, причинивших ему увечья. Об этом сообщил адвокат диджея Евгений Васев.

«Опознание состоялось сегодня. Потерпевший узнал в нападавших Александра Телепнева и Сергея Ванкевича», — приводит слова адвоката «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, 12 февраля DJ Smash опубликовал видеозапись избиения в ночном клубе в Перми бывшим депутатом заксобрания Пермского края Александром Телепневым. По словам музыканта, Телепнев ударил его в висок и в челюсть, повалив его на пол. В свою очередь, экс-депутат сообщил, что непричастен к избиению диджея, и обвинил распространившие информацию об этом СМИ во лжи.

После случившегося DJ Smash написал заявление в полицию. По факту случившегося следователи проводят проверку, возбуждено уголовное дело. В настоящее время музыкант находится в больнице.

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