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Калининская АЭС заработала на полную мощность после сбоя

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Калининской АЭС
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Все четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после остановки трех из-за короткого замыкания.

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Как сообщил в субботу, 20 июля, концерн «Росэнергоатом», последним в 21:33 мск на номинальную мощность 1000 МВт вышел энергоблок №2.

Сбой в работе линии электропередачи, из-за которого энергоблоки отключились от сети, произошел в ночь на 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов АЭС.

Отмечалось, что радиационный фон остался в норме, на потребителей инцидент не повлияет благодаря резервной подаче энергии. На станции работала комиссия Минэнерго.

Калининская АЭС была введена в эксплуатацию в 1984 году. Станция расположена на южном берегу озера Удомля в 125 км от Твери.

Она выдает мощность на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир. Установленная мощность данной АЭС — 4000 МВт, указано на сайте «Росэнергоатома».

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