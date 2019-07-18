Три энергоблока Калининской АЭС отключились из-за короткого замыкания

На Калининской АЭС в Тверской области произошло короткое замыкание. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб 18 июля.

Собеседник заверил, что радиационный фон в норме, специалисты устанавливают причины инцидента.

Из-за замыкания на станции сработала система защиты, три энергоблока оказались отключены. Как заявили в Росэнергоатоме, произошло выключение одного из трансформаторов, однако проблем с оборудованием на станции нет.

Калининская АЭС была введена в эксплуатацию в 1984 году. Станция расположена на южном берегу озера Удомля в 125 км от Твери. Она выдает мощность на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир. Установленная мощность данной АЭС — 4000 МВт, указано на сайте «Росэнергоатома».