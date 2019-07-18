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Отключение энергоблоков Калининской АЭС не коснулось пользователей

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Фото: ТАСС/Игорь Кубединов
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Отключение нескольких энергоблоков Калининской АЭС (Тверская область) не сказалось на потребителях. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил представитель «Системного оператора».

Подача электроэнергии не отключалась, ее обеспечили в нужном объеме за счет резервных мощностей, передает ТАСС.

По данным Центра общественной информации Калининской АЭС, работа отключенных блоков может быть восстановлена уже 19 июля. Точные сроки назвать пока нельзя, так как пока не выяснены причины сбоя.

Ранее 18 июля три энергоблока Калининской АЭС отключились из-за короткого замыкания. В «Росэнергоатоме» заявили, что причина ЧП в трансформаторе, проблем с основным оборудованием станции нет.

Калининская АЭС запущена в 1984 году. Станция расположена в 125 км от Твери, на берегу озера Удомля. Она выдает мощность на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир. Установленная мощность данной АЭС — 4000 МВт, указано на сайте «Росэнергоатома».

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